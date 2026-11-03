Hàng nghìn căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm được định giá hơn 18.200 tỷ dù bỏ hoang hơn thập kỷ

3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sau nhiều năm không được đưa vào sử dụng.

UBND TP HCM vừa phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh ký, áp dụng đối với các lô 1.K7.9.HH, 1.K7.5.HH, 1.K7.6.HH, 1.K7.8.HH và 1.K7.7.HH, tương ứng với các lô R1, R2, R3, R4 và R5 trước đây.

Theo quyết định, tổng giá trị được xác định là hơn 18.253 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất đạt 11.316,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 62% tổng giá trị; giá trị công trình xây dựng trên đất là 6.360,12 tỷ đồng và giá trị phân bổ hạ tầng gần 576,93 tỷ đồng.

Phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định cho diện tích 78.822,7 m² đất chung cư hỗn hợp cao tầng, tương ứng bình quân khoảng 143,6 triệu đồng/m².

Đối với phần tài sản trên đất, giá trị công trình xây dựng của 3.790 căn hộ được xác định ở mức hơn 6.360 tỷ đồng, bình quân khoảng 1,68 tỷ đồng/căn. Nếu phân bổ cả giá trị quyền sử dụng đất và hạ tầng, tổng giá trị tương ứng khoảng 4,82 tỷ đồng/căn hộ.

Đáng chú ý, quyết định quy định trường hợp sau khi trúng đấu giá, cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch hoặc mục đích sử dụng đất làm phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung, người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM được giao tổ chức các thủ tục đấu giá theo quy định.

Trước đây, TP HCM từng nhiều lần đưa toàn bộ số căn hộ này ra đấu giá với giá khởi điểm dao động từ 8.800 - 9.900 tỷ đồng nhưng không thành công.

Một số nguyên nhân được nêu gồm quy mô tài sản lớn, đòi hỏi nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh; giá khởi điểm cao trong khi chất lượng công trình đã xuống cấp, không còn tương xứng với mức giá đưa ra.

Năm 2025, TP HCM thống nhất chuyển công năng 3.790 căn hộ từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại để tổ chức đấu giá. Đây là một trong những phương án nhằm khai thác quỹ nhà được đầu tư bằng ngân sách nhưng chưa được sử dụng trong thời gian dài.

Được biết, 3.790 căn hộ tại 5 lô R1 - R5 vốn nằm trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư phục vụ người dân di dời khỏi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các căn hộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và hoàn thành từ năm 2015.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, số căn hộ này chưa được đưa vào sử dụng để phục vụ tái định cư và rơi vào tình trạng bỏ trống hơn 10 năm. TP HCM sau đó xác định không còn nhu cầu sử dụng 3.790 căn hộ tại các lô R1 - R5 cho mục đích tái định cư và chuyển hướng sang đấu giá để khai thác thương mại.

Thời gian bỏ trống kéo dài khiến nhiều hạng mục tại các tòa nhà xuống cấp, hư hỏng, một số bộ phận không còn khả năng sử dụng. Dù không có cư dân sinh sống, thành phố vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho công tác quản lý, bảo trì khu nhà.