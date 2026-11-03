Hàng nghìn binh sĩ châu Âu diễn tập tại Ba Lan

Hàng nghìn binh sĩ châu Âu dự kiến tham gia cuộc tập trận quân sự tại Ba Lan trong tháng 11, nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U) được định hướng thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi kinh tế và tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định triển vọng hiện thực hóa kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ do những thách thức về quân sự và chính trị.

Hàng nghìn binh sĩ châu Âu dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự tại Ba Lan vào tháng 11. Ảnh: AFP

Do Anh và Pháp dẫn đầu, cuộc tập trận đầu tiên của Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U) nhằm đánh giá khả năng phối hợp và triển khai quân, đồng thời thể hiện nỗ lực của các quốc gia châu Âu trong việc tăng cường vai trò quân sự trước Nga và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa kế hoạch vẫn còn bỏ ngỏ khi giao tranh tại Ukraine tiếp diễn, cam kết hỗ trợ của Washington chưa rõ ràng và tình hình chính trị tại Pháp có thể thay đổi sau cuộc bầu cử sắp tới.

“Cuộc tập trận này cho thấy Anh đang cùng Pháp và các đồng minh chủ động chuẩn bị cho thời điểm hòa bình được thiết lập tại Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh.

Bên cạnh Anh và Pháp, 8 quốc gia châu Âu khác sẽ điều động tổng cộng 2.800 binh sĩ đến Ba Lan để tham gia diễn tập. Các hoạt động bao gồm thực hành vận chuyển quân nhân và trang thiết bị tới Ba Lan, diễn tập phối hợp chỉ huy và kiểm soát, đồng thời triển khai máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không, nhằm chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ Ukraine khôi phục hoạt động hàng không sau khi xung đột kết thúc.

Theo Trung tướng Tom Bateman, Tư lệnh Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U), nếu được triển khai sau khi một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng này sẽ hỗ trợ tái thiết và nâng cao năng lực quân đội Ukraine, tạo điều kiện an ninh cần thiết để mở lại không phận, đồng thời tham gia rà phá thủy lôi trên Biển Đen.