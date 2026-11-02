Hàng ngàn sinh viên thử làm 'thám tử mạng', nhận diện bẫy lừa đảo trực tuyến

Tại sự kiện, ngoài được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia an ninh mạng, hàng ngàn sinh viên còn trải nghiệm phân biệt website thật - giả, nhận diện video AI, tin nhắn, email và đường link có dấu hiệu lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Thông qua những tình huống thực tế, ngày hội góp phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường và thận trọng hơn trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.