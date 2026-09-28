Hàng ngàn sinh viên sẽ tham gia Festival Nhân ái 2026 vì người yếu thế

TS Lê Quang Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 28/9, Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Festival Nhân ái năm 2026 diễn ra tại Hội trường UBND phường Vũng Tàu (TPHCM). Chương trình là sự hợp tác chiến lược giữa 6 đơn vị nòng cốt, bao gồm: Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Khu vực TPHCM, Hội Doanh nhân Sài Gòn, Hiệp hội Ẩm thực TPHCM, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, cho biết, đây là năm đầu tiên tổ chức chương trình. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc kết nối các nguồn lực xã hội, đặc biệt là phát huy vai trò của thế hệ trẻ sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp vì mục tiêu thiện nguyện. Đồng thời, sự kiện nhằm lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân đạo, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

“Đây là không gian mở để các tổ chức, doanh nghiệp, hội viên và nhân dân cùng hội tụ, với mục tiêu lớn nhất là vận động nguồn lực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, đồng thời chuẩn bị nguồn lực vững chắc cho chương trình Tết Nhân ái năm 2027”, ông Nguyễn Minh Nhựt cho hay.

Tại sự kiện, đại diện các đơn vị đối tác chia sẻ sự đồng thuận và cam kết phát huy thế mạnh của từng hiệp hội. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đăng Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, khẳng định cam kết trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức chương trình.

“Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tạo sự kết nối giữa địa phương với các cơ quan, đơn vị tại TPHCM, đặc biệt là quảng bá hình ảnh thân thiện của người dân Vũng Tàu, đồng thời tiếp tục phát huy và duy trì thành các hoạt động thường niên mang tính truyền thống”, ông Vũ Đăng Khoa nói.

Theo kế hoạch, Festival Nhân ái năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 với 4 hoạt động trọng tâm.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM làm việc tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ nhất là chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống thảm họa cho lực lượng tại 29 xã, phường. Thứ hai là Ngày hội Hiến máu nhân đạo tổ chức tại cơ sở 3 (68 Lê Lợi) vào ngày 18/11 với kỳ vọng thu về 500 - 550 đơn vị máu. Thứ ba là hoạt động cắt tóc miễn phí phục vụ sinh viên, bệnh nhân nghèo thông qua hệ thống xe lưu động phối hợp cùng hệ thống Đông Tây Barbershop.

Cuối cùng là sự kiện Đi bộ đồng hành gây quỹ diễn ra từ 6h đến 8h30 sáng 19/11 tại khu vực công viên Bãi Trước. Hoạt động này đặt mục tiêu huy động số lượng lên đến 10.000 người tham gia.

Bà Trần Thị Bích Vân - Phó Chủ tịch UBND Phường Vũng Tàu và ông Vũ Đăng Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Vũng Tàu.

Để chương trình đáp ứng được số lượng người tham gia đi bộ và lượng máu được hiến, vai trò của lực lượng sinh viên trên địa bàn vô cùng quan trọng. Do đó, trước thềm sự kiện, Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TPHCM có các phiên làm việc với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) và Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

Hưởng ứng chương trình, TS Lê Quang Thành - Phó Hiệu trưởng BVU cho biết, hiện trường có hơn 7.500 sinh viên, hơn 400 học viên Thạc sĩ và gần 20 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Đồng hành cùng sự kiện, nhà trường dự kiến huy động từ 1.000 đến 2.000 sinh viên cùng hàng chục giảng viên tham gia đi bộ, đồng thời hỗ trợ khoảng 200 đơn vị máu.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Festival Nhân ái năm 2026.

“Đây là một hoạt động vô cùng thiết thực, không chỉ mang lại giá trị giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng lòng nhân ái và rèn luyện trách nhiệm với cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường", TS Lê Quang Thành nhấn mạnh.

Cùng chung tinh thần, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu khẳng định sự đồng hành. Đại diện nhà trường cho biết sẽ tích cực vận động đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia sự kiện đi bộ, đồng thời đăng ký đóng góp ít nhất 100 đơn vị máu.