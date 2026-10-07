Hàng ngàn nhân viên xe buýt Transerco thi xây dựng văn hóa phục vụ

Lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội tặng cờ cho 9 đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Tuấn Lương.

Hội thi là một trong những hoạt động trong khuôn khổ phong trào thi đua cao điểm “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2026.

Xây dựng văn hóa phục vụ từ đội ngũ trực tiếp

Hội thi dành cho nhân viên nghiệp vụ phòng Kế hoạch điều độ, công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt của 7 đơn vị vận tải hành khách công cộng thuộc Transerco và 2 công ty cổ phần trực thuộc Tổng công ty.

Thông qua hội thi, Transerco hướng tới nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử và khả năng phối hợp giữa các vị trí trong tổ chức, điều hành và phục vụ vận tải; từng bước hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh, thân thiện với hành khách.

Thông điệp xuyên suốt hội thi là “Chất lượng dịch vụ thân thiện - Khách hàng là trung tâm”.

Hội thi được triển khai từ cấp đơn vị đến cấp Tổng công ty. Trong đó, vòng thi cấp cơ sở diễn ra từ ngày 10-9 đến 25-9, qua đó lựa chọn những thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cấp Tổng công ty.

Tại vòng cấp Tổng công ty, các đơn vị tham gia theo hình thức tập thể, mỗi đội gồm 3 thành viên, trong đó có ít nhất một công nhân lái xe và một nhân viên phục vụ trên xe buýt.

Nhiều tình huống thực tế liên quan đến giao tiếp với hành khách được các đội đưa lên sân khấu. Ảnh: Tuấn Lương.

Nội dung thi sát với công việc hằng ngày

Vòng thi cấp Tổng công ty gồm vòng loại và vòng chung kết. Tại vòng loại, các đội tham gia phần thi Giới thiệu và Hiểu biết. Phần Giới thiệu được thể hiện bằng các hình thức sân khấu hóa, truyền tải những nội dung về văn hóa ứng xử trên xe buýt và giới thiệu đơn vị.

Phần thi Hiểu biết tập trung vào kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên kế hoạch điều độ, lái xe, nhân viên phục vụ; kỹ năng phối hợp trong tổ chức, điều hành và phục vụ vận tải; giao tiếp, ứng xử với hành khách và các quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ban tổ chức lựa chọn 5 đội có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Tại vòng này, các đội xử lý những tình huống thực tế liên quan đến giao tiếp với hành khách, lực lượng chức năng và phối hợp giữa nhân viên điều độ, lái xe, nhân viên phục vụ.

Theo Transerco, cách thức tổ chức này giúp đội ngũ trực tiếp phục vụ hành khách trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống trong công việc.

Đông đảo người lao động Transerco đến cổ vũ của các đội tham gia hội thi. Ảnh: Tuấn Lương.

Ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Transerco cho biết, với phương châm “Khách hàng là trung tâm”, Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco” các cấp được tổ chức năm nay tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi, ngày càng tạo gắn kết, chia sẻ và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của đội ngũ trong các đơn vị xe buýt.

Thông qua Hội thi, Ban chỉ đạo thi đua sẽ lựa chọn, biểu dương và tiếp tục nhân rộng những nhân viên nghiệp vụ, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xuất sắc tiêu biểu. Đây sẽ là những hạt nhân nhằm lan tỏa và tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, tận tình và trách nhiệm, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của hành khách làm trọng tâm.