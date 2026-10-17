Hàng ngàn người trải nghiệm hội chợ công nghiệp nông thôn

Khách hành lựa chọn hàng hóa tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Các sản phẩm của Thanh Hóa được trưng bày đa dạng tại hội chợ, như hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, rau củ quả an toàn, trong đó có rất nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.Chị Phương Trinh (phường Hạc Thành) đã lựa chọn được một số sản phẩm giỏ, hộp đan từ cói và bèo tây của một doanh nghiệp hàng thủ công mỹ nghệ tại xã Nga Sơn. Chị cho biết: “Tôi thường mua các sản phẩm được làm từ chất liệu tự nhiên để trang trí không gian sống và làm việc. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường, có thể ứng dụng trong các không gian khác nhau và được nhiều người yêu thích”.

Chị Phương Trinh (phường Hạc Thành) chọn mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói và bèo tây.

Bà Trần Thị Việt, Giám đốc Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Trang, xã Nga Sơn - đơn vị đã có kinh nghiệm nhiều năm tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, cho biết: “Trước đây, doanh nghiệp tham gia các hội chợ chủ yếu để trưng bày, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhưng vài năm trở lại đây, khách hàng tại Thanh Hóa và cả nước khá quan tâm đến mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cói và bèo tây. Khách mua lẻ lại hội chợ khá nhiều, có khách đặt mua sau hội chợ.”

Bà Trần Thị Việt, Giám đốc Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Trang, xã Nga Sơn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ tranh thủ dịp này để thưởng thức các món ăn đặc sản của các địa phương. Các gian hàng ẩm thực, nông sản, thực phẩm thu hút đông đảo người dân tham quan và mua sắm.Anh Phạm Nhân Thành, chủ một cơ sở kinh doanh các loại nông sản như hạt điều, hạt kơ nia đến từ TP Đồng Nai cho biết: “Từ khi khai mạc hội chợ, gian hàng của chúng tôi có sức tiêu thụ khá tốt. Nhiều khách hàng xin số điện thoại và địa chỉ để có thể đặt hàng khi có nhu cầu. Hy vọng sau hội chợ tôi sẽ có thêm nhiều khách hàng từ Thanh Hóa”.

Anh Phạm Nhân Thành, chủ gian hàng đến từ TP Đồng Nai giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa diễn ra đến hết ngày 21/10, trưng bày, giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP các các tỉnh, thành phố trên cả nước.Đây là dịp để người tiêu dùng có thể lựa chọn các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các loại rau củ quả, thực phẩm an toàn, chất lượng của Thanh Hóa và các địa phương trên cả nước.