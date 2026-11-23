Tham dự khai mạc có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiền; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn; lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo người dân địa phương, du khách tham dự.

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc sự kiện này, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, An Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm và các dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc.

Từ những dòng sông, cánh đồng trù phú của vùng Tứ giác Long Xuyên, những ngọn núi Thất Sơn hùng vĩ đến vùng biển đảo Tây Nam với Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên. Từ dấu ấn nền văn hóa Óc Eo đến những di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và nghệ thuật dân gian, tất cả đã kết tinh thành những giá trị riêng có, làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc và sức hấp dẫn của vùng đất An Giang.

Chương trình nghệ thuật hấp dẫn

Sự hội tụ ấy không chỉ mở ra dư địa phát triển kinh tế, mà còn tạo nên một không gian văn hóa phong phú, nơi những giá trị riêng của từng vùng đất cùng hòa quyện, làm giàu thêm bản sắc chung của An Giang.

Và cũng chính nhờ nguồn lực nội sinh quan trọng đó mà kinh tế xã hội của tỉnh An Giang thời gian qua có nhiều kết quả nổi bật.

Tăng trưởng kinh tế GRDP của địa phương năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026 dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Lần đầu tiên tăng trưởng của tỉnh vượt 9%, địa phương đang nỗ lực để đạt mức tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Tên gọi “Dòng xanh An Giang” mang nhiều tầng ý nghĩa

Tên gọi “Dòng xanh An Giang” mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó là sắc xanh của những dòng sông, cánh đồng, núi rừng và biển đảo quê hương; là dòng chảy của lịch sử, văn hóa và truyền thống được tiếp nối qua các thế hệ; là sự giao hòa của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo đã cùng nhau vun đắp nên vùng đất An Giang nghĩa tình, giàu sức sống.

“Dòng xanh” còn tượng trưng cho khát vọng vươn lên, cho sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ bản sắc và đổi mới, sáng tạo, giữa tiềm năng của quê hương với những cơ hội rộng mở trong tương lai.

Đó là khát vọng xây dựng một An Giang xanh hơn về môi trường, giàu hơn về bản sắc, đẹp hơn trong đời sống văn hóa, năng động hơn trong phát triển kinh tế và bền vững hơn trên hành trình hội nhập”, người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang nêu khát vọng của địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề "tôn vinh di sản - kiến tạo tương lai " với hàng chục tiết mục ngợi ca quê hương, đất nước.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là màn trình diễn Drone Light

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật khai mạc là màn trình diễn ánh sáng thiết bị bay không người lái (Drone Light) kết hợp công nghệ Laser Mapping. Trên bầu trời đêm Rạch Giá, 10 hình ảnh nghệ thuật tượng trưng rực rỡ đã xuất hiện đầy tự hào trên không trung, khắc họa các biểu tượng di sản, danh thắng tiêu biểu và khát vọng vươn tầm của An Giang, mang đến niềm xúc động và hào hứng cho người dân và khách du lịch.

Cùng đó là màn bắn pháo hoa tầm cao với những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bừng sáng trên nền nhạc đã mang lại niềm hân hoan và niềm tự hào sâu sắc cho đông đảo nhân dân và du khách.

Festival “Dòng xanh An Giang” sẽ kéo dài đến hết ngày 24/11 với hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại, đầu tư.