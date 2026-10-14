Hàng ngàn người dân tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Tại lễ truy điệu sáng 14/10 ở Công viên Lê Thị Riêng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã đọc điếu văn, bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng.

Trong không gian linh thiêng, trước anh linh các liệt sĩ, lời điếu vang lên như lời tri ân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh chứng kiến nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động bày tỏ: “Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi cùng có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước”.

Người dân xếp hàng dài hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ về nghĩa trang.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh chứng kiến nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ.

Lời điếu nhắc nhở sự hy sinh của các liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một giai đoạn chiến đấu ác liệt, khi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống và được chôn cất tại khu vực nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nơi an táng.

“Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn! Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ! Vinh quang thuộc về các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Những lời tri ân ấy cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cái giá của độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ thành quả mà biết bao người đã đánh đổi bằng máu xương. Thời gian có thể lùi xa những năm tháng chiến tranh, nhưng sự hy sinh của các liệt sĩ vẫn luôn hiện diện trong ký ức dân tộc, trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Rất đông đồng bào đến tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ: “Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ”.

Sau lễ viếng và truy điệu trang nghiêm, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, bắt đầu hành trình về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

CSGT dẫn đường đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Đoàn đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Rất đông người dân đứng hai bên đường để tiễn đưa.

Người dân xếp hàng dài hai bên đường.

Khi đoàn xe chở các hài cốt liệt sĩ vừa ra tới cổng và chuẩn bị rời khỏi khu vực Công viên Lê Thị Riêng để chuẩn bị hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, nhiều người dân đứng hai bên đường ở ngay cổng công viên đã cất cao tiếng hát Quốc ca và nhiều bài hát hào hùng như lời tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Nga (người dân ngụ phường Hòa Hưng) tay cầm nhành hoa trắng bày tỏ sự xúc động khi cùng những người hàng xóm của mình ra đứng hai bên đường để đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ. Bà Nga chia sẻ: “Được chứng kiến những hình ảnh các đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ với sự trang nghiêm, long trọng, tôi rất xúc động, cầu mong cho hương linh các anh hùng liệt sĩ linh thiêng phù hộ cho gia đình và đất nước luôn yên bình và phát triển”.

Bà Nguyễn Thị Nga (ngụ phường Hòa Hưng) cùng hàng xóm cầm nhành hoa trắng đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.

Cũng như bà Nga, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường dự kiến đoàn xe đi qua. Trên tay nhiều người là những bông hoa trắng. Không ai nói lớn, nhiều người đứng lặng, hướng mắt về phía đoàn xe sắp khởi hành, chờ đợi giây phút được cúi đầu tiễn biệt những người đã ngã xuống vì đất nước.

Người dân cầm những bông hoa trắng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Giữa dòng người đông đúc, mỗi người có một lý do để hiện diện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở lòng biết ơn đối với những thế hệ đã đánh đổi tuổi trẻ, máu xương để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người vợ của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hôm nay cũng có mặt tại buổi lễ. Do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà hầu như không nói được lời nào. Người vợ liệt sĩ thủy chung, son sắt… chỉ đứng lặng, xúc động nghẹn ngào.

Lực lượng chức năng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại buổi lễ.

Trung tá Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Là một cựu chiến binh thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi Lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tôi rất tự hào vì được cùng với đồng đội và nhân dân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các cựu chiến binh trên tay cầm những bông hoa trắng để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Theo Trung tá Hoàng Trung Thành, sau gần 60 năm, các anh, các chị, các chú, bác đã hy sinh và nằm lại ở các nơi chứ không phải chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, “Chiến dịch 500 ngày đêm” và buổi lễ hôm nay là một việc làm vô cùng ý nghĩa, thiết thực.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trước mắt là TP Hồ Chí Minh với 731 hài cốt liệt sĩ tìm và quy tập được, nhưng tôi nghĩ rằng trên cả nước, hàng ngàn các đồng chí, các anh, các chị sẽ được trả lại tên tuổi của mình về với gia đình, quê hương”, Trung tá Hoàng Trung Thành nói.

Thượng tá Phạm Chí Nhẫn.

Thượng tá Phạm Chí Nhẫn, cựu chiến binh phường Hòa Hưng cho biết: "Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tôi ở trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hưng, cùng các cựu chiến binh và người luôn theo sát chương trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng".

Anh Nguyễn Hữu Long ở TP Hồ Chí Minh mang theo di ảnh người bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Rất đông người dân chờ đón đoàn xe chở các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Địa phương và các cá nhân trong Hội Cựu chiến binh của phường rất quan tâm với lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ. “Đến hôm nay, tôi cùng đồng đội được vinh dự dự buổi lễ viếng, truy điệu đưa các anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Cá nhân tôi rất xúc động. Buổi lễ rất trang trọng cho thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và thành phố đã quan tâm, tổ chức rất chu đáo, để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc”, Thượng tá Phạm Chí Nhẫn bày tỏ.

Người dân trang nghiêm chờ đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Tấm lòng và những bông hoa người dân mang đến không chỉ là vật phẩm tưởng niệm, mà còn là lời tri ân gửi đến những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, từ sáng sớm, tại các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng… cả vạn người dân đã đứng thành hàng dài chờ đoàn xe đi ngang qua để được tiễn đưa các liệt sĩ.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân xếp hàng chờ đoàn xe đưa các Anh hùng liệt sĩ đến nơi an táng.

Rất đông người dân đứng trước khu vực Công viên Lê Thị Riêng chờ đón đoàn xe chở các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, rất đông người dân đã có mặt, trên tay cầm những nhành hoa cúc trắng, lặng lẽ chờ đón đoàn. Người đứng thành hàng trên vỉa hè, người cúi đầu khi đoàn xe đi qua, người nâng nhành hoa lên như gửi lời chào tiễn biệt đến những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.

Những cành hoa cúc trắng tượng trưng cho sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với cha ông đã nằm lại cho hoà bình.

Dòng người đứng bên đường tạo nên một khung cảnh đặc biệt, những ánh mắt xúc động, những cái cúi đầu thành kính và sắc hoa trắng giản dị đã thể hiện tình cảm sâu nặng của người dân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Các em học sinh trên tay cờ đỏ sao vàng và hoa cúc trắng để tiễn đưa Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trong buổi sáng đặc biệt này, tất cả cùng chung một tấm lòng hướng về những người đã ngã xuống. Những nhành hoa trắng nối dài trên các tuyến phố trở thành biểu tượng giản dị của lòng biết ơn, sự kính trọng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, khảo sát và khai quật thận trọng tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Việc đưa các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh là sự tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đằng sau con số 731 là những cuộc đời đã dừng lại trong chiến tranh, những người con từng rời quê hương lên đường chiến đấu và có những gia đình vẫn đau đáu chờ đợi tin tức người thân suốt nhiều thập kỷ.

Công an địa phương và CSGT đảm bảo ANTT tại buổi lễ.

CSGT và CSCĐ làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an và Quân đội làm nhiệm vụ tại buổi lễ.

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua những tuyến đường thành phố trong sự đón chào trang nghiêm của người dân. Mỗi nhành hoa trắng được trao gửi, mỗi cái cúi đầu tiễn biệt đều mang theo lòng biết ơn đối với những người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Những người đã ngã xuống được đón về bằng sự thành kính của đồng bào, đồng chí, trong vòng tay của quê hương và lòng biết ơn của các thế hệ.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại buổi lễ.

Những nhành hoa cúc trắng trên tay hàng ngàn người dân sáng nay là lời tưởng niệm lặng lẽ mà sâu sắc: các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ.