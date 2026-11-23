Trưa 23/11, mặt sông Maspero đoạn qua phường Sóc Trăng như dậy sóng trong tiếng còi hiệu, nhịp dầm dứt khoát và tiếng hò reo náo nhiệt của hàng ngàn người dân đứng chật kín hai bên bờ.

Các đội ghe Ngo vào vị trí xuất phát, sẵn sàng cho những màn tranh tài kịch tính.

Bất chấp thời tiết nắng gắt, sức nóng từ cuộc rượt đuổi của những chiếc ghe Ngo rẽ nước lao đi vun vút đã mở màn đầy kịch tính cho Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 - sự kiện điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Những chiếc ghe Ngo rẽ sóng lao vun vút trên sông Maspero theo từng nhịp dầm dứt khoát.

Lễ hội đua ghe Ngo của đồng bào Khmer là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đằng sau khí thế hừng hực trên từng đường đua là sức hút mạnh mẽ của bộ môn thể thao truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ. Mùa giải năm nay ghi nhận kỷ lục mới với 84 đội ghe đăng ký tranh tài, tăng tới 22 đội so với năm 2025, quy tụ gần 7.000 vận động viên. Trong đó, chủ nhà TP Cần Thơ góp mặt 70 đội (59 đội nam, 11 đội nữ) và tỉnh Cà Mau tham gia 14 đội (8 đội nam, 6 đội nữ).

Mùa giải năm nay quy tụ kỷ lục 84 đội ghe với gần 7.000 vận động viên đến từ Cần Thơ và Cà Mau.

Không chỉ lập kỷ lục về quy mô, đường đua năm nay còn tăng thêm sức hấp dẫn với cơ cấu giải thưởng giá trị: 200 triệu đồng cho ngôi vô địch, 150 triệu đồng cho giải nhì, 80 triệu đồng cho giải ba và 50 triệu đồng cho đội xếp thứ tư.

Hàng ngàn khán giả đội nắng tiếp lửa Giải Đua ghe Ngo Cần Thơ.

Để chạm tay vào những thứ hạng này, 67 đội nam (chia 16 bảng, cự ly 1.200m) và 17 đội nữ (chia 4 bảng, cự ly 1.000m) phải trải qua vòng đấu bảng vòng tròn một lượt tính điểm đầy cam go, chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng bước tiếp vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Các tay chèo phối hợp nhịp nhàng, dốc toàn lực bứt tốc trên đường đua.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.

Theo lãnh đạo thành phố, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đồng tâm hiệp lực của cả tập thể trên từng chiếc ghe Ngo.

Khán giả trèo lên cây cao để xem cuộc đua.

Một đội không may gặp sự cố.

Với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2026 không đơn thuần là cuộc so tài thể thao đỉnh cao, mà còn là không gian lan tỏa sâu rộng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, góp phần quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ giàu bản sắc đến đông đảo người dân và du khách.