Hàng ngàn học sinh được tuyên truyền pháp luật

Công an xã Duy Xuyên tuyên truyền pháp luật tại một điểm trường trên địa bàn xã Duy Xuyên.

Tại các buổi tuyên truyền, bằng cách trao đổi cởi mở, sinh động và sát với thực tế lứa tuổi học sinh, lực lượng Công an xã đã tập trung truyền đạt cho các em những kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, tội phạm không gian mạng cũng như các vấn đề liên quan đến ma túy… Cụ thể, học sinh cần nhận diện nguyên nhân, hệ lụy và cách xử lý khi đứng trước các mâu thuẫn, tuyệt đối không để hành vi bộc phát thành vi phạm pháp luật; các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay như bẫy việc làm online, giả danh cơ quan Công an, hay công nghệ deepfake mạo danh người thân để vay tiền…