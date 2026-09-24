Hàng ngàn đoàn viên phấn khởi nhận quà Trung thu từ Công đoàn cơ sở

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn, góp phần mang đến niềm vui, động viên người lao động và gia đình đón mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam tặng bánh Trung thu cho con công nhân. Ảnh: CĐCC

Cụ thể, Công đoàn cơ sở phối hợp với Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (Khu công nghiệp Long Bình) tổ chức trao tặng bánh Trung thu cho hơn 1 ngàn đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên, khích lệ, giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Thông qua chương trình, Công đoàn và công ty gửi lời chúc đến toàn thể đoàn viên, người lao động cùng gia đình đón một mùa Trung thu đoàn viên ấm áp, đong đầy yêu thương, hạnh phúc và vẹn tròn niềm vui.

Công nhân Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam phấn khởi nhận bánh Trung thu cho con công nhân. Ảnh: CĐCC

Tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (xã Phước Thái) tặng hơn 3,8 ngàn chiếc bánh Trung thu cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đối với đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần mang đến không khí vui tươi, ấm áp trong dịp Tết Trung thu.

Công nhân Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) phấn khởi nhận quà Trung thu từ Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐCC

Còn tại Công ty TNHH Longwell (phường Dầu Giây), Công đoàn cơ sở tặng quà Trung thu là tiền mặt cho gần 6 ngàn công nhân, trị giá 300 ngàn đồng/người. Những phần quà góp phần động viên, thể hiện sự trân trọng dành cho anh chị em công nhân đã cùng góp sức xây dựng Longwell.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) cũng tặng hơn 31 ngàn bánh Trung thu cho đoàn viên, người lao động trong công ty.