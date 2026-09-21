Hàng ngàn căn hộ được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, dự án chung cư Kim Ngân (phường Vũng Tàu, TPHCM) do Công ty TNHH Kim Ngân làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 14.403 m2. Trong đó, chung cư Kim Ngân là một thành phần của dự án với 156 căn hộ căn hộ, 1 khu thương mại dịch vụ hơn 110 m2 ở tầng 1.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận dự án có một số vướng mắc, nhưng đến nay một số nội dung đã được xử lý như việc bàn giao hạ tầng. Do đó, ông Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho 156 căn hộ của người dân. Tuy nhiên, một số tồn tại như tranh chấp cần xử lý dứt điểm trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận.

Dự án Khu dân cư Gia Phú (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Phú làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khu đất 50.462 m2 gồm 204 căn nhà ở liên kế và 16 căn biệt thự. Hiện, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án đối với 220 căn nhà tại dự án.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên Tổ Công tác 1645 dự họp báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư.

Dự án chung cư Kim Ngân (phường Vũng Tàu, TPHCM) cần xử lý dứt điểm tranh chấp trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 cũng có hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà thuộc block A dự án Khu dân cư và căn hộ cao tầng 584 (xã Tân Nhựt, TPHCM). Quy mô dự án có 114 căn nhà thấp tầng, block A có 420 căn, 10 căn thương mại 10 căn, 2 căn thương mại dịch vụ. Ở block B có 532 căn hộ, 14 căn hộ thương mại 14, 3 căn thương mại dịch vụ.

Ngày 7/7, Sở Xây dựng TPHCM ban hành quyết định buộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. Cụ thể, nộp lại số tiền bất hợp pháp do xây dựng vi phạm 1.391 m2, với tổng số tiền phải nộp là 9 tỷ đồng. Đến ngày 13/7, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 đã nộp số tiền phạt vi phạm hành chính.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết nguyên tắc cấp giấy chứng nhận là chủ đầu tư phải hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, nhưng hiện nay dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Do đó, Tổ Công tác sẽ báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo UBND TPHCM để xử lý trước khi cấp giấy chứng nhận.

Dự án Khu dân cư Bình Tân (khu B, phường Tân Tạo, TPHCM), do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 129 căn, gồm 124 căn nhà liên kế và 5 căn biệt thự.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, dự án chưa kiểm tra thực địa để xác định việc xây dựng theo giấy phép hay không, nên trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận cần phải kiểm tra. Còn đại diện UBND phường Tân Tạo thông tin, một số hạng mục chủ đầu tư chưa thực hiện theo quy hoạch, hạ tầng chưa bàn giao…

Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện, bàn giao hạ tầng, xây dựng trụ sở khu phố… Phía Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An cam kết sẽ thực hiện các nội dung nói trên. Riêng trụ sở khu phố do giữa công ty và địa phương chưa thống nhất quy mô nên sắp tới sẽ trao đổi, thống nhất để thực hiện.