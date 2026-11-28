Ngày 28/11, tại Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng﻿), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tài chính số S-FinFest 2026 với thông điệp “Tự chủ tài chính - Kiến tạo tương lai”, thu hút khoảng 2.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động. Ảnh: Giang Thanh

Dù trời mưa, khu vực tổ chức ngày hội vẫn sôi động sự có mặt của sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tại các không gian trải nghiệm, các bạn trẻ chen chân tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ tài chính số, tiếp cận những tiện ích của ngân hàng số và trang bị kiến thức để thực hiện các giao dịch trực tuyến an toàn.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là sân chơi kiến thức tài chính S-FinBattle, với sự tranh tài của 4 đội thi đến từ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Trường Kinh tế và Kinh doanh (Đại học Duy Tân), Trường Đại học Đông Á và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

Các tình huống tại S-FinBattle gợi mở nhiều vấn đề gần gũi với đời sống sinh viên như: lập kế hoạch chi tiêu, quản lý nguồn tiền, sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Những kiến thức tưởng chừng khô khan được chuyển tải qua hình thức thi đấu, tạo không khí tương tác và giúp sinh viên tiếp cận vấn đề một cách trực quan hơn. Các bạn trẻ "đội mưa" cổ vũ nhiệt tình cho cả 4 đội thi.

Trải qua 3 vòng thi, các đội vận dụng kiến thức, tư duy phản biện và khả năng xử lý những tình huống thực tế liên quan đến tài chính cá nhân. Kết quả, đội FINOVA đến từ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xuất sắc giành giải Nhất.

Trong khuôn khổ ngày hội, tọa đàm S-FinTalk với chủ đề “Tài chính cá nhân thời đại số” mang đến những trao đổi về kỹ năng quản lý tài chính﻿, sử dụng công nghệ trong giao dịch và bảo vệ tài sản cá nhân trên môi trường mạng.

Theo anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tài chính số có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên. Bên cạnh khả năng chủ động quản lý tài chính cá nhân, người trẻ cần biết nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ số an toàn và có trách nhiệm.

“Qua đây, ban tổ chức mong các bạn vận dụng sức trẻ và kiến thức để có thể trở thành những "tường lửa số" ngay trong gia đình, lớp học và cộng đồng của mình. Đôi khi, một lời nhắc đúng lúc có thể giúp người thân tránh bấm vào một đường dẫn giả mạo, tiết lộ mã xác thực hoặc mất tiền vì một lời mời đầu tư hấp dẫn”, anh Hùng nói.

S-FinFest 2026 là chuỗi sự kiện với quy mô 12 tọa đàm S-FinTalk tại 9 tỉnh, thành phố và 3 Ngày hội Tài chính số S-FinFest tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Qua đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hướng đến góp phần hình thành thế hệ trẻ có tư duy số, năng lực tự chủ tài chính, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng chủ động nắm bắt cơ hội trong thời đại chuyển đổi số.