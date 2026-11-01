Hàng ngàn bạn trẻ cháy hết mình với đêm concert sinh viên

Tối 31/10, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 diễn ra với nhiều hoạt động thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Điểm nhấn của chương trình là đêm concert CSC 2026, nơi các bạn trẻ được hòa mình vào không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động.

Sân khấu của chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như: Noo Phước Thịnh, Văn Mai Hương, Orange, Chi Xê, The Flob, Freaky, Gill, RTee và Hành Or. Những màn trình diễn đa sắc màu cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho sinh viên tham dự.

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, đêm concert còn là dịp kết nối cộng đồng sinh viên, tạo không gian giao lưu giữa những người trẻ có chung niềm đam mê công nghệ và lĩnh vực an ninh mạng.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm giúp sinh viên tiếp cận kiến thức công nghệ theo cách trực quan, gần gũi. Đáng chú ý là workshop “Cyber Vanguards - Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Google Việt Nam tổ chức.

Tại đây, sinh viên được tiếp cận những kiến thức về nhận diện nguy cơ lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao kỹ năng ứng phó với các rủi ro trên môi trường số. Các tình huống thực tế giúp người tham gia hiểu rõ hơn về những phương thức, thủ đoạn lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bên cạnh đó, các gian hàng trải nghiệm, minigame công nghệ, hoạt động giao lưu văn nghệ và trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) cũng góp phần tạo nên không gian ngày hội đa dạng, kết hợp giữa học tập, trải nghiệm và giải trí.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 còn gắn với Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026, mang chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”. Cuộc thi thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội trong nước và 40 đội quốc tế đến từ khu vực ASEAN, thuộc 70 cơ sở đào tạo.

Sau vòng sơ khảo, 67 đội tuyển có thành tích nổi bật được lựa chọn tham dự vòng chung khảo. Đây là cơ hội để sinh viên thử sức, vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành và tiếp cận những thách thức thực tế trong lĩnh vực an ninh mạng.

Việc kết hợp sân chơi chuyên môn với các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật đã tạo nên cách tiếp cận gần gũi hơn đối với sinh viên. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ, khuyến khích người trẻ chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân và chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.