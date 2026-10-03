Hãng nào bán nhiều xe nhất tại Mỹ trong quý III/2026?

General Motors (GM) tiếp tục là hãng bán nhiều ôtô nhất tại Mỹ trong quý III/2026, dù doanh số giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, Toyota tiếp tục thu hẹp khoảng cách nhờ danh mục xe hybrid phù hợp với xu hướng người tiêu dùng chuyển sang các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu.

GM dẫn đầu, Toyota theo sát nhờ xe hybrid

Theo Cox Automotive, GM, Ford và Stellantis, còn được gọi là nhóm Detroit Three, có thể chỉ đạt 36% thị phần xe mới tại Mỹ trong quý. Các thương hiệu châu Á với thế mạnh về xe hybrid, trong đó có Toyota và Honda, được dự báo chiếm hơn một nửa doanh số xe mới.

Vào quý I/2026, Toyota dẫn đầu thị trường xe hybrid (HEV và PHEV) tại Mỹ với tỷ lệ 49,2%. Honda xếp thứ hai với 16,8%, trong khi tỷ lệ xe hybrid của GM tại Mỹ chỉ chiếm 0,1%.

Xe hybrid đang trở thành lựa chọn được người tiêu dùng quan tâm khi giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Giá xăng thông thường trung bình tại Mỹ đạt 4,43 USD/gallon trong tháng 9/2026, tăng đáng kể so với mức 3,20 USD/gallon một năm trước.

Toyota được đánh giá là một trong những hãng hưởng lợi rõ nhất từ xu hướng này. Doanh số của thương hiệu này trong quý III tăng nhẹ lên 633.223 xe, trong khi riêng Corolla Hybrid tăng gần 36%, đạt 13.003 xe. Cox Automotive cũng dự báo Hyundai sẽ vượt Ford về doanh số tại Mỹ trong một quý lần đầu tiên, với 511.421 xe so với 504.172 xe của Ford.

Doanh số xe mới tại Mỹ có thể đạt 4,1 triệu chiếc trong quý III

Doanh số xe điện của GM giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, thời điểm người Mỹ đẩy mạnh mua xe trước khi khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD hết hạn vào tháng 9/2025. Honda ghi nhận kết quả tích cực hơn khi doanh số quý III tăng 9%. Hãng vẫn duy trì các chương trình cho thuê xe, trong khi nhiều đối thủ đã thu hẹp chiến lược này.

Toyota được đánh giá là một trong những hãng hưởng lợi rõ nhất khi người tiêu dùng quan tâm xe hybrid. Doanh số tổng thể của hãng trong quý III tăng nhẹ lên 633.223 xe, trong khi riêng Corolla Hybrid tăng gần 36%, đạt 13.003 xe.

Doanh số quý III/2026 của Stellantis gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt 324.277 xe. Cox Automotive ước tính tổng doanh số xe mới tại Mỹ trong quý đạt khoảng 4,1 triệu xe, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ.

Dù chi phí vay đã giảm, khả năng chi trả của người tiêu dùng vẫn chịu áp lực do giá xe mới cao hơn và giá trị xe cũ khi đổi xe thấp hơn, khiến khoản thanh toán hàng tháng tăng lên. Theo Cox Automotive, giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới đạt 50.089 USD trong tháng 8, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.