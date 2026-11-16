Hãng mỳ cay Samyang của Hàn Quốc dự kiến 'rót' khoảng 150 triệu USD xây nhà máy tại Bắc Ninh

Theo tờ Bussiness Korea đưa tin, Tập đoàn thực phẩm Samyang Foods của Hàn Quốc đang đầu tư hơn 200 tỷ won (khoảng 150 triệu USD) để xây dựng một nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Đây là bước đi nhằm mở rộng cơ sở sản xuất sang Việt Nam, tiếp nối cơ sở sản xuất nước ngoài đầu tiên của công ty tại Trung Quốc.

Theo đó, ngày 11/11, Samyang Foods công bố kế hoạch thành lập một công ty sản xuất tại Việt Nam và xây dựng nhà máy ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 31/1/2029.

Nhà máy được thiết kế với quy mô 8 dây chuyền sản xuất. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 218,6 tỷ won. Khoản đầu tư này bao gồm chi phí đất đai, xây dựng nhà máy và lắp đặt một dây chuyền sản xuất mì khô; kế hoạch xây dựng các dây chuyền sản xuất bổ sung sẽ được quyết định theo từng giai đoạn.

Samyang Foods cho biết mục tiêu của khoản đầu tư là nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu gia tăng trên toàn cầu. Thông qua việc xây dựng nhà máy tại Việt Nam, Samyang Foods dự định phân bổ các cơ sở sản xuất theo từng khu vực để giảm thiểu rủi ro tập trung tại một địa điểm duy nhất, chẳng hạn như các vấn đề địa chính trị, thuế quan, logistics; đồng thời đảm bảo khả năng đáp ứng ổn định nhu cầu ngày càng tăng tại mỗi thị trường.

Theo đánh giá của Samyang Foods, Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất đối với một số nguyên liệu quan trọng như bột mì và dầu cọ. Vị trí của Việt Nam cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đồng thời hai thị trường trọng điểm là Đông Nam Á và châu Âu thông qua lợi thế logistics và thuế quan.

Bên cạnh chi phí đầu vào, doanh nghiệp còn cân nhắc các yếu tố về vốn đầu tư ban đầu (CAPEX), chi phí vận hành (OPEX), cũng như thời gian xin giấy phép và xây dựng nhà máy. Theo Samyang Foods, những thủ tục này có thể được rút ngắn so với việc triển khai dự án tại Mỹ hoặc châu Âu.

Cũng theo Bussiness Korea, quyết định đầu tư tại Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của Samyang Foods nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng mì Buldak, sản phẩm mì ăn liền cay nổi tiếng của hãng.

Quyết định này cũng được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý III/2026, Samyang Foods ghi nhận doanh thu hợp nhất 791,8 tỷ won, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 660,8 tỷ won, chiếm 83,4% tổng doanh thu.