Hàng loạt xã phường miền Trung có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 10/10 đến 6 giờ ngày 11/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to như: Hồ Xuân Hoa 189mm (Hà Tĩnh); Trường Xuân 187,8mm (Quảng Trị); Dương Hoà 139,2mm (TP. Huế); Tam Trà 115,2mm (TP. Đà Nẵng); Ba Cung 212,4mm (Quảng Ngãi);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều xã phường Trung Bộ có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất: Ảnh: PV

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế 5-10mm, có nơi trên 20mm; TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sach các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Hà Tĩnh: Cổ Đạm, P. Nam Hồng Lĩnh, Tùng Lộc; Can Lộc, Hồng Lộc, P. Bắc Hồng Lĩnh; Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Mai Phụ, Nghi Xuân, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang.

Quảng Trị: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn; Bắc Trạch, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Ninh, Tuyên Hóa; Ái Tử, Bến Quan, Bố Trạch, Cồn Tiên, Đakrông, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Hướng Lập, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, P. Đồng Sơn, P. Quảng Trị, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Phú.

TP. Huế: P. Phong Điền, P. Phú Bài, Phú Lộc; A Lưới 1, A Lưới 2, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Thái, Vinh Lộc.

TP. Đà Nẵng: Bà Nà, Núi Thành, P. Hòa Khánh, Tam Mỹ; Bến Giằng, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Liên Chiểu, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Ba Vinh, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Vì, Kon Plông, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Sơn Thủy, Thiện Tín; Ba Gia, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Bút, Măng Đen, Nghĩa Giang, P. Đức Phổ, P. Sa Huỳnh, P. Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang.