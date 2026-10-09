Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở eo biển Hormuz, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 8/10 dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên cho biết những tàu chở dầu di chuyển qua các tuyến hàng hải "không được phép" có thể đã va phải thủy lôi được triển khai trong khu vực và nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại luồng hàng hải phía Nam eo biển Hormuz.

Trước đó, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở dầu đã bị nhiều vật thể phóng trúng khi đang hoạt động ở vùng biển phía Bắc Qatar ngày 7/10, và đã có thông tin về thương vong.

UKMTO cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 19 giờ GMT, tại vị trí cách Madinat ash Shamal của Qatar khoảng 51 hải lý (94 km) về phía Bắc.

UKMTO thông báo: "Một tàu chở dầu báo cáo đã bị nhiều vật thể phóng trúng. Đã có thông tin về thương vong". Cơ quan này cho biết thêm giới chức đang điều tra vụ việc.

Theo các thông tin được công bố, số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, bất chấp việc các nước sản xuất dầu tại vùng Vịnh tăng cường xuất khẩu.

Ông Saul Kavonic, Giám đốc bộ phận năng lượng của MST Marquee, nhận định: "Tần suất các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền hiện đã lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và có khả năng sẽ tiếp tục gia tăng".

Thông tin về các vụ nổ, vụ tấn công nêu trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng, khi Iran cảnh báo các tàu thuyền không sử dụng những tuyến hàng hải chưa được Tehran chấp thuận.

Diễn biến này xảy ra đồng thời với hoạt động sản xuất dầu khí của Mỹ bị gián đoạn do bão và lượng dầu thô tồn kho của nước này giảm mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Chốt phiên 8/10, theo kênh Al Jazeera của Qatar, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,21 USD, tương đương 3,6%, lên 91,49 USD/thùng.

Giá dầu cũng duy trì ở mức cao trong bối cảnh xuất hiện thông tin Washington đang cân nhắc thời điểm tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran.

Theo các bản tin truyền thông ngày 7/10, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng những phương án tấn công các mục tiêu tại Iran có thể được thực hiện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Khi được hỏi về những thông tin này, một quan chức Lầu Năm Góc nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng: "Nhiệm vụ của Bộ Chiến tranh là xây dựng và trình Tổng thống các phương án quân sự". Quan chức này không xác nhận cũng không bác bỏ những thông tin trên.

Theo tạp chí The Atlantic dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ, quy mô và mục tiêu của bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào, cũng như việc chính quyền cuối cùng có quyết định tiến hành hành động quân sự hay không, vẫn đang được thảo luận.

The Atlantic cũng đưa tin các cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho rằng thời điểm thích hợp nhất để nối lại các cuộc tấn công là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thay vì trước đó.

Trong một diễn biến riêng biệt, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoàn tất công tác chuẩn bị để nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran từ vài ngày trước đó.

Theo Axios, chỉ thị này không nêu thời điểm cụ thể cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff của ông đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran, song đồng thời phát tín hiệu rằng việc đạt được thỏa thuận không phải là kết quả mà ông mong muốn nhất.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở San Antonio, bang Texas, ông Trump nói: "Ông ấy đang làm việc về thỏa thuận với Iran và đang làm rất tốt. Tôi nghĩ thỏa thuận thực sự không phải là điều tôi muốn làm, nhưng họ sẵn sàng đề nghị với chúng tôi bất cứ điều gì để mọi chuyện dừng lại".

Sau đó vào ngày 8/10, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời cho biết Washington đang có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Tehran.

Như vậy, thông tin về các vụ nổ tại Hormuz, nguy cơ leo thang quân sự Mỹ - Iran, cùng những gián đoạn nguồn cung tại Mỹ đã đồng thời làm gia tăng lo ngại trên thị trường năng lượng, góp phần đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 8/10.