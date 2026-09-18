Hàng loạt vụ nổ bí ẩn làm rung chuyển thành phố Frankfurt ở Đức

Một sĩ quan cảnh sát Đức tuần tra khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ hôm 17-9. Ảnh: Global Look Press

Hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ cách nhau chỉ vài phút tại Frankfurt vào sáng sớm 17-9. Một thiết bị nổ làm hư hại quán cà phê ở phía Đông thành phố, trong khi thiết bị còn lại nhắm vào 1 quán bar shisha nổi tiếng trên phố Zeil - một trong những tuyến phố mua sắm sầm uất và nổi tiếng nhất nước Đức.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ thứ hai mạnh đến mức làm hư hại 1 quán bar khác ở phía bên kia đường và ngân hàng kế bên. Một cư dân bị đánh thức bởi tiếng nổ đã ví khung cảnh lúc đó như “vùng chiến sự”.

Cảnh sát đã bắt giữ 1 đối tượng 17 tuổi có quốc tịch Hà Lan sau các vụ nổ. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về nghi phạm được công bố.

Đây là những vụ nổ mới nhất trong chuỗi các sự việc tương tự xảy ra tại khu vực Frankfurt. Trước đó, 3 vụ nổ đã xảy ra trong vòng 24 giờ giữa ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua, nhắm vào 1 quán cà phê, 1 quán bar và 1 ki-ốt tại Frankfurt cũng như thành phố Offenbach lân cận. Không có thương vong nào được ghi nhận. Theo cảnh sát, một thiếu niên 15 tuổi người Hà Lan đã bị bắt giữ sau một trong số các vụ tấn công này.

Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Hesse cho biết họ đang điều tra số lượng vụ việc tương tự lên tới “hai con số”. Giới chức nghi ngờ một số vụ có thể liên quan đến hình thức mà các mạng lưới tội phạm thuê bên thứ ba thực hiện hành vi bạo lực, thường là tuyển mộ những kẻ thực hiện còn trẻ tuổi qua mạng internet hoặc mạng xã hội.

Trước đó, cảnh sát Frankfurt mô tả đây là hình thức tội phạm có tổ chức mới nổi, trong đó các đối tượng tuyển mộ trẻ vị thành niên (bao gồm cả người từ nước ngoài) để thực hiện các hành vi bạo lực.

Theo Bộ Nội vụ Đức, gần 700 cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức đã được triển khai trong năm ngoái, liên quan đến gần 8.000 nghi phạm - con số cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo RT