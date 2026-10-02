Hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công tại Đà Nẵng

Hàng nghìn cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ, xác định giá trị tài sản

Theo đó, một trong những tồn tại đáng chú ý là công tác lập, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất còn chậm. Thanh tra Chính phủ xác định có 212 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) chưa được phê duyệt phương án theo quy định; đến thời điểm thanh tra vẫn còn 201 cơ sở chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới.

Công tác quản lý hồ sơ tài sản công cũng còn nhiều hạn chế. Đến ngày 1/7/2025, toàn địa bàn Đà Nẵng còn 1.394 cơ sở nhà, đất chưa được lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công. Đến thời điểm thanh tra tháng 11/2025, còn 1.019 cơ sở chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng chưa được thực hiện đầy đủ.

Đối với 35 cơ sở nhà, đất được thanh tra trực tiếp, cơ quan thanh tra phát hiện 22 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được xác định giá trị quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, 5 cơ sở chưa thực hiện đăng ký đất đai; 4 cơ sở được giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý nhưng chưa lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hải

Nhà, đất bỏ trống, sử dụng chưa hiệu quả

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra tình trạng một số cơ sở nhà, đất công bị bỏ trống, không sử dụng trong thời gian dài trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, có 8 cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Đáng chú ý, hai lô đất được giao, cho thuê cho Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng quản lý đã bị bỏ trống từ 18 đến 21 năm, chưa đưa vào sử dụng.

Một khu đất trên đường Trần Cao Vân, Thanh Khê được phê duyệt để thực hiện xã hội hóa nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp kinh doanh sân bóng đá mini từ tháng 10/2013 không đúng đối tượng nhưng đến thời điểm thanh tra tháng 11/2025 vẫn chưa thực hiện chấm dứt việc cho cá nhân khai thác.

Thanh tra cũng phát hiện có cơ sở nhà đất bị lấn chiếm, sử dụng trái phép hoặc có diện tích biến động nhưng chưa xác định được nguyên nhân, thậm chí có trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Công tác cho thuê nhà, đất công còn nhiều bất cập

Công tác cho thuê, quản lý nghĩa vụ tài chính đối với nhà, đất công cũng được xác định còn nhiều bất cập.

Theo kết luận thanh tra, UBND TP Đà Nẵng chưa ban hành bảng giá cho thuê nhà theo quy định. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng chưa thực hiện chấm dứt một số hợp đồng cho thuê nhà theo phương án đã được phê duyệt. Tại một số cơ sở, việc đưa nhà vào khai thác và ký hợp đồng cho thuê còn chậm.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra xác định có 4 doanh nghiệp nhà nước còn nợ tiền thuê đất với tổng số hơn 17,528 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025. 6 đơn vị được giao đất, cho thuê nhà, đất và 7 cơ sở nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại Hội An còn chậm thu nộp, nợ tiền thuê đất, tiền thuê nhà. Tại cơ sở nhà, đất ở số 82 đường Trần Phú, TP Đà Nẵng, việc cho phép giảm 30% tiền nợ thuê nhà không có trong quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.