Hàng loạt ứng dụng phổ biến đã được 'đo ni đóng giày' cho iPhone Duo

Apple vừa công bố danh sách các ứng dụng bên thứ ba được cập nhật để chạy phù hợp trên iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Theo Apple và MacRumors, có hơn 50 ứng dụng đã hoặc sẽ được tối ưu cho thiết bị này.

Nhiều ứng dụng đã sẵn sàng để sử dụng trên iPhone Duo.

Thay vì chỉ phóng to giao diện iPhone thông thường, một số ứng dụng sẽ đổi cách sắp xếp nội dung khi người dùng mở màn hình trong hoặc gập máy ở những góc khác nhau. Với người dùng trong nước, các ứng dụng đáng chú ý là những cái tên đang có trên App Store Việt Nam: Netflix, Zoom, Microsoft Word, Outlook, Instagram, Edits và Notewise.

Netflix được Apple nhắc tới như một ví dụ giải trí. Trên màn hình ngoài, người dùng duyệt hoặc bắt đầu xem nội dung như trên iPhone thường, còn khi mở máy, video sẽ chuyển sang màn hình trong lớn hơn. Zoom hiển thị cùng lúc nội dung đang chia sẻ và hình ảnh những người tham gia họp trên một màn hình, giúp đỡ phải chuyển qua lại giữa các giao diện.

Với Word, không gian rộng hơn cho phép đặt công cụ chỉnh sửa bên cạnh tài liệu. Outlook chia màn hình làm hai, một bên là danh sách thư và bên kia là email đang mở. Instagram hiển thị được nhiều nội dung hơn trên màn hình trong, còn Edits, ứng dụng chỉnh sửa video của Instagram, đặt video, timeline và công cụ chỉnh sửa vào cùng một giao diện.

Giao diện coi phim trên Netflix với iPhone Duo.

Trang MacRumors cho biết các ứng dụng iPhone hiện tại về cơ bản vẫn chạy được trên iPhone Duo dù chưa tối ưu riêng. Khác biệt nằm ở việc tận dụng màn hình trong, chế độ Split View và trạng thái gập của máy; ứng dụng chưa cập nhật có thể chỉ hiện giao diện iPhone thông thường trên diện tích lớn hơn.

Apple dự kiến sẽ gắn nhãn “Made for iPhone Duo” trên App Store để phân biệt những ứng dụng đã được điều chỉnh. Hiệu quả thực tế sẽ rõ hơn khi iPhone Duo được dùng rộng rãi và các nhà phát triển tiếp tục cập nhật ứng dụng.