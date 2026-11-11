Hàng loạt tuyến giao thông ở miền núi Đà Nẵng tê liệt, ngập sâu do mưa lớn

Sáng 11/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Phùng Ngọc Huy - Bí thư Đảng ủy xã Trà My, TP Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn khiến 12 điểm thuộc 5 thôn ngập lụt.

Chính quyền địa phương ghi nhận có 2 điểm sạt lở nặng gồm điểm sạt lở trên Quốc lộ 24C và nhà của một hộ dân ở thôn Đồng Trầu.

Đến thời điểm 9h cùng ngày, địa phương đã triển khai sơ tán 90 hộ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Tại xã Trà Leng, ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã thông tin nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã đang bị chia cắt do sạt lở.

Qua thống kê sơ bộ, có 6 tuyến đường bị sạt trượt khiến giao thông tê liệt.

Chính quyền địa phương đã thực hiện sơ tán khẩn cấp 20 hộ/87 khẩu nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại nhiều khu vực thấp trũng ở xã Trà Giáp cũng đang bị ngập lụt do mưa lớn.

Một khu vực ngập sâu trên địa bàn xã Lãnh Ngọc.