Hàng loạt tuyến đường xuống cấp, Gia Lai dự kiến đầu tư hơn 100 tỷ đồng sửa chữa

Thi công đường cất, hạ cánh số 2, cảng Hàng không Phù Cát hồi tháng 2/2026. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương sửa chữa, xây dựng hoàn trả 4 tuyến đường bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 109 tỷ đồng.

Theo đó, các tuyến đường được sửa chữa gồm đường tỉnh 638 dài khoảng 16,9 km; đường ĐH21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) dài khoảng 4,7 km; tuyến đường nối từ đường tỉnh 638 vào mỏ đất tại xã Hòa Hội dài khoảng 1,6 km và tuyến đường dân sinh nối từ đường tỉnh 638 vào mỏ đất Hòn Quýt, xã Hội Sơn, dài khoảng 2,6 km. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai theo quy định.

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 109 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn chi phí dự phòng và các khoản kinh phí tiết kiệm trong tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, trong đó có chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiết kiệm được. Trong quá trình thi công dự án đường cất hạ cánh số 2, nhiều đoạn đường này đã bị hư hỏng nghiêm trọng; trong đó, đường tỉnh 638 (tuyến giao thông được sử dụng để vận chuyển đất từ hai mỏ tại xã Hội Sơn và Hòa Hội đến công trường dự án) bị hư hỏng nặng nề nhất. Với mật độ phương tiện vận chuyển lớn, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe chở đất lưu thông trên tuyến đường này.

Cụ thể, tại đoạn đường dài gần 20 km qua địa bàn các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp và Bình An đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí mặt đường sụt lún, nứt vỡ, xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà rải rác dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đoạn qua thôn Mỹ An (xã Bình An) và thôn Thuận Nhứt (xã Bình Hiệp) có nhiều vị trí mặt đường cong vênh, vỡ nát, hình thành các hố sâu giữa đường.

Tại một số điểm hư hỏng, việc san lấp tạm bằng đất, đá cấp phối chưa khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp, đồng thời phát sinh bụi khi xe ben lưu thông. Người dân nhiều lần đề nghị các đơn vị vận chuyển tưới nước giảm bụi; một số hộ phải tự tưới nước trước nhà hoặc dùng bạt, vải che chắn để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, trong quá trình triển khai dự án, các nhà thầu huy động lượng lớn phương tiện vận chuyển đất, bình quân khoảng 300 xe mỗi ngày lưu thông trên các tuyến đường liên quan. Việc vận chuyển khối lượng lớn vật liệu trong thời gian dài khiến nhiều đoạn đường bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn giao thông và đời sống người dân.

Việc đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường nhằm khôi phục điều kiện lưu thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương sau quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án sân bay Phù Cát.