Dự kiến sẽ giảm tổng cộng khoảng 47,7% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với thời điểm 1.7.2025.

Bộ GD-ĐT chính thức quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2026.

Hai trường Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại cũng có quyết định sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức và đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức sau sáp nhập thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trước đó, Bộ GDĐT cũng có quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cũng được sáp nhập với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.12.

Cùng trong tháng 11/2026, Bộ GDĐT quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản vào Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường. Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Bộ GDĐT cũng sáp nhập Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bộ GDĐT cũng có quyết định thành lập Phân hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Bộ GDĐT yêu cầu việc sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động của các đơn vị diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; đồng thời ngăn ngừa tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản.

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, tính đến ngày 27.10.2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở so với ngày 1.7.2025. Mức giảm này tương đương 31,97%, vượt mục tiêu tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm tổng cộng khoảng 47,7% so với thời điểm 1.7.2025.