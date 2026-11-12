Hàng loạt trường học ở châu Âu nhận thư đe dọa đánh bom

Tại Ý, nhiều trường học nhanh chóng sơ tán học sinh ngay sau khi nhận được cảnh báo, khiến không ít phụ huynh phải bỏ dở công việc để đến đón con.

Lực lượng cảnh sát, chuyên gia rà phá bom mìn và cảnh sát đã được huy động để phong tỏa các khu vực liên quan, tiến hành rà soát an ninh và truy tìm nguồn gốc những email đe dọa.

Sau quá trình kiểm tra, nhà chức trách không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào.

Ảnh: REUTERS/Francesco Fotia

"Con gái tôi, Dafne, bắt đầu khóc vì các bạn nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé vẫn rất hoảng sợ khi tôi đến đón", Nensi Bego, phụ huynh có con đang theo học tại trường trung học Mazzini ở Rome, chia sẻ.

"Điều này thật khó chịu. Rõ ràng đây chỉ là một trò lừa bịp nhằm làm gián đoạn việc học và ảnh hưởng đến cả ngày của mọi người. Tất cả học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn và vẫn đang được giáo viên giám sát", một trường học ở Rome thông báo với phụ huynh thông qua ứng dụng nhắn tin.

Ảnh: REUTERS/Salvatore Laporta

"Các email (của trường học) đều được công khai. Việc gửi tin nhắn cảnh báo đánh bom dễ như uống một cốc nước vậy", một nguồn tin an ninh quốc gia nói với Reuters.

Đồng thời, Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland cũng cho biết, nhiều trường học đã nhận được email đe dọa tương tự từ nước ngoài. Tuy nhiên, những thông tin này được xác định là trò lừa bịp.