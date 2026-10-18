Hàng loạt trường cao đẳng sáp nhập vào đại học, chuyển giao về địa phương

Theo kế hoạch, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được sáp nhập vào các trường đại học hoặc chuyển giao về địa phương, Bộ Công an quản lý; việc sắp xếp phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo và quyền lợi của người học.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án, trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc sắp xếp, tổ chức lại được thực hiện trong quý IV/2026.

Theo phương án, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Tám cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ba cơ sở được chuyển giao về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Cùng với đó, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, các quy hoạch liên quan và nhu cầu nhân lực của vùng, ngành, quốc gia.

Việc sắp xếp phải gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị; hình thành các đơn vị có quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và tự chủ; đồng thời giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng.

Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, viên chức và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.

Một trong những nguyên tắc được đặt ra là bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong đào tạo. Chương trình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ và quá trình học tập của người học phải được chuyển tiếp liền mạch. Các vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý phải được xử lý đồng bộ; đồng thời có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm tiến độ sắp xếp, tổ chức lại trong năm 2026 đối với các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị khác, bảo đảm phù hợp với các đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.