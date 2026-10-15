Hàng loạt trung tâm Fitness & Yoga thông báo đóng cửa: Quyền lợi hội viên giải quyết ra sao?

Sau chuỗi gymfit24 ngừng hoạt động, mới đây, trung tâm California Fitness & Yoga đã thông báo đóng cửa một số phòng tập và tạm ngưng dịch vụ tại các điểm còn lại của hệ thống, gồm dịch vụ khăn, nước uống VIP, hồ bơi…

Việc tạm ngưng hoạt động một số cơ sở và các dịch vụ của các trung tâm Fitness & Yoga khiến nhiều hội viên hoang mang về quyền lợi đã thanh toán nhưng chưa được sử dụng.

Chị N.T. Q ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội cho biết đã tập tại California Fitness & Yoga gần 10 năm, thẻ còn hạn gần 1 năm nữa (đến tháng 9/2027) và có quyền sử dụng dịch vụ khăn, hồ bơi tại các phòng tập.

Sau khi cơ sở ở phố Hai Bà Trưng đóng cửa, chị Q phải chuyển sang cơ sở ở Trung tâm thương mại chợ Hàng Da, nhưng mới tham gia tập ở đó vài lần, chị Q đành phải nghỉ do số lượng hội viên tập trung ở đó rất đông đúc, chật chội, mất vệ sinh.

“Hơn 1 tháng nay tôi không đến phòng tập do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo như trước, nay tôi lại nhận được thông tin sắp tới một số phòng tập khác tiếp tục đóng cửa. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những hội viên đã đóng phí nhưng về phía trung tâm, tôi vẫn chưa thấy có phương án cụ thể nào về việc bù đắp thiệt hại cho khách hàng” - chị Q chia sẻ.

Tin nhắn ngưng hoạt động khu bể bơi của trung tâm California Fitness & Yoga

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, với một số dịch vụ đi kèm như nước uống, khăn, sử dụng hồ bơi….cần làm rõ đây là những tiện ích mang tính hỗ trợ hay là một phần của gói hội viên mà khách hàng đã thanh toán. Nếu đây là quyền lợi của một gói hội viên cụ thể thì có thể được xem là một bộ phận của nghĩa vụ cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp đã cam kết với khách hàng.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng có quyền yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và bảo đảm quyền lợi tương ứng. Trường hợp có thiệt hại thực tế phát sinh do việc doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết khách hàng có thể yêu cầu bồi thường theo quy định.

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng cần chủ động xem xét lại hợp đồng, đọc kỹ các điều khoản cốt lõi. Những nội dung quan trọng nhất trong hợp đồng bao gồm chính sách hoàn tiền, quy định về việc bảo lưu hoặc chuyển nhượng tư cách hội viên, quyền lợi đổi địa điểm tập luyện miễn phí đối với các chuỗi có nhiều cơ sở, các dịch vụ đi kèm…

Bên cạnh đó, khách hàng cần tập hợp các chứng cứ, bằng chứng liên quan đến giao dịch như hợp đồng, biên lai thu tiền, thông báo chuyển khoản, tin nhắn trao đổi với nhân viên bán hàng và các thông báo chính thức từ phòng tập.

“Khi phát sinh tranh chấp, khách hàng cần trực tiếp liên hệ ban quản lý phòng tập để tìm giải pháp thống nhất. Nếu hai bên không thoả thuận được, hội viên có quyền gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, yêu cầu các tổ chức xã hội hỗ trợ và bước cuối cùng là khởi kiện ra tòa án để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình” – luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.