Hàng loạt tổ chức bị tấn công mạng tại Nhật Bản

Tập đoàn bán lẻ Mr. Max Holdings thông báo máy chủ quản lý ứng dụng mua sắm và trang thương mại điện tử đã bị xâm nhập trái phép vào chiều 3/10. Sự cố khiến toàn bộ hội viên (hơn 1,73 triệu người) có nguy cơ bị lộ mã định danh, họ tên, thư điện tử và số điện thoại.

Ở lĩnh vực công nghệ, công ty dịch vụ Internet GMO Research & AI cũng xác nhận gần 1 triệu hồ sơ hội viên của trang khảo sát trực tuyến “infoQ” đã bị đánh cắp.

Tấn công mạng cũng gây xáo trộn nghiêm trọng trong ngành giáo dục. Đại học Đô thị Osaka cho biết dữ liệu của ít nhất 130.000 sinh viên và giảng viên có thể đã bị rò rỉ sau một vụ tấn công nghi do mã độc tống tiền. Sự cố khiến khoảng 500 máy chủ bị tê liệt, cổng thông tin điện tử và mạng nội bộ ngừng hoạt động, buộc nhà trường phải hủy bỏ hàng loạt tiết giảng dạy.

Các cơ quan chức năng và tổ chức liên quan cho biết những sự cố an ninh mạng nói trên được phát hiện và xử lý độc lập, bước đầu chưa có bằng chứng cho thấy có sự liên kết trong một chiến dịch tấn công phối hợp chung.