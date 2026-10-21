Hàng loạt tên lửa 9M333 'sát thủ UAV' được giao cho Quân đội Nga

Đại diện Tập đoàn Kalashnikov cho biết, việc giao hàng đang được tiến hành sớm hơn dự kiến. Tên lửa 9M333 rất được các binh sĩ trong lực lượng Phòng không Nga yêu thích nhờ hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Tên lửa 9M333 trang bị cho hệ thống phòng không Strela-10, ưu điểm chính của loại đạn đánh chặn này nằm ở đầu dò chống nhiễu thế hệ mới.

Trên chiến trường hiện đại, với sự tràn ngập các tổ hợp tác chiến điện tử, loại đạn dẫn đường phòng không tầm ngắn này có thể hoạt động hiệu quả ở 3 chế độ.

Khi tác chiến ban ngày, nó sử dụng chế độ dẫn đường mục tiêu hay tương phản quang học. Ban đêm, tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại, cho phép phát hiện bức xạ nhiệt từ động cơ máy bay.

Bên cạnh đó, tên lửa có thể chuyển sang chế độ đặc biệt, sử dụng thuật toán cho phép nó bỏ qua mồi bẫy nhiệt phóng ra từ mục tiêu và lao thẳng vào nguồn phát nhiễu chính.

Nguyên tắc "phóng và quên" cho phép kíp chiến đấu tổ hợp phòng không Strela-10 ngay lập tức thay đổi vị trí sau khi bắn mà không cần quan tâm kết quả, điều này rất quan trọng đối với khả năng sống sót.

Tên lửa 9M333 có tốc độ trung bình 550 m/s, với khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau từ tên lửa hành trình bay thấp cho đến máy bay không người lái cảm tử hoạt động ở độ cao từ 10 đến 3.500 m.

Hệ thống phòng không Strela-10 với tên lửa 9M333 đang được sử dụng tích cực để bảo vệ các đơn vị tiền tuyến và những đoàn xe tiếp tế khỏi cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử dạng FPV và các loại đạn tuần kích khác.

Những kíp chiến đấu Strela-10 đã thành công trong việc bảo vệ bầu trời phía trên các cây cầu có tầm quan trọng chiến lược, nơi Quân đội Ukraine thường tập trung số lượng lớn máy bay không người lái cảm tử.

Nhờ khả năng cơ động cao của khung gầm bánh xích và khả năng khai hỏa từ vị trí dừng ngắn, các hệ thống Strela-10 có thể triển khai gần tuyến tiếp xúc để đánh chặn máy bay không người lái trinh sát đang cố gắng phát hiện vị trí pháo binh Nga.

Là một phần của lưới lửa phòng không nhiều lớp, tên lửa 9M333 có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa hành trình bay thấp ở giai đoạn cuối quỹ đạo, bổ sung cho những hệ thống Tor và Pantsir.

Một quân nhân vận hành hệ thống Strela-10 đã ghi nhận độ tin cậy cao của loại đạn đánh chặn thế hệ mới khi cho biết ưu điểm chính của 9M333 so với các loại tên lửa cũ hơn là "khả năng thông minh".

Cụ thể, khi đối diện mồi bẫy nhiệt, tên lửa vẫn không bị ảnh hưởng bởi đầu dò chỉ đơn giản là bỏ qua hiện tượng nhiễu sóng và tiếp tục tiến hành khóa mục tiêu.

Binh sĩ này giải thích rằng máy bay không người lái hạng nặng Baba Yaga của Ukraine có thể mang theo mồi bẫy, đây là một mục tiêu khó bắn trúng với hệ thống phòng không đời cũ.

"Các tên lửa cũ thường bắn trượt, trong khi 9M333 tiếp cận một cách tự tin. Bạn có thể thấy cách đầu dò lọc ra mục tiêu giả. Đối với chúng tôi, những người đang làm việc trên mặt đất, đó là vấn đề sống còn".

"Hệ thống phòng không Strela-10 với những tên lửa 9M333 này hiện là chiếc ô phòng thủ chống máy bay không người lái cảm tử hiệu quả nhất của chúng tôi", binh sĩ Nga giải thích.