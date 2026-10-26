Hàng loạt tập đoàn Mỹ phản đối giao dịch cổ phiếu bằng blockchain

Logo sàn giao dịch tiền mã hóa OKX, đơn vị hợp tác với ICE trong kế hoạch đưa cổ phiếu Mỹ lên nền tảng blockchain. Ảnh: Reuters.

Hàng loạt tập đoàn lớn tại Mỹ đang phản đối kế hoạch cho phép giao dịch cổ phiếu của họ trên nền tảng blockchain, bất chấp những kỳ vọng rằng công nghệ này có thể giúp thị trường chứng khoán hoạt động liên tục, kể cả cuối tuần.

Theo Reuters, thêm 6 doanh nghiệp, trong đó có Wells Fargo, Arm Holdings và Intuit, đã phản đối việc cổ phiếu của họ được chuyển thành tài sản số để giao dịch trên nền tảng do sàn tiền mã hóa OKX và tập đoàn Intercontinental Exchange (ICE) hợp tác phát triển.

Động thái mới nâng tổng số doanh nghiệp phản đối lên 22, bao gồm những tên tuổi lớn như Microsoft, Alphabet - công ty mẹ của Google, Goldman Sachs, McDonald's và Qualcomm. Thông tin được Reuters xác nhận qua tài liệu gửi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ.

Đáng chú ý, tài liệu không nêu lý do từng doanh nghiệp phản đối. Người phát ngôn Wells Fargo từ chối bình luận, trong khi đại diện Arm và Intuit chưa đưa ra phản hồi câu hỏi của Reuters.

Tham vọng giao dịch cổ phiếu 24/7

Tranh cãi bắt nguồn từ kế hoạch của OKX và ICE nhằm đưa 63 mã cổ phiếu lên nền tảng giao dịch mới mang tên OKXICE. ICE hiện là tập đoàn sở hữu Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

Theo mô hình đề xuất, cổ phiếu truyền thống sẽ được đại diện bằng các mã kỹ thuật số, thường gọi là token, có thể mua bán trên mạng blockchain tương tự tiền mã hóa.

Chẳng hạn, thay vì trực tiếp giao dịch cổ phiếu Microsoft trên sàn chứng khoán truyền thống, nhà đầu tư có thể mua một token đại diện cho cổ phiếu này trên nền tảng được thiết kế riêng.

Những người ủng hộ cho rằng cách làm mới có thể thay đổi hoạt động giao dịch chứng khoán, vốn phụ thuộc vào giờ mở cửa của các sàn. Blockchain được kỳ vọng giúp nhà đầu tư mua bán suốt 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn tất thanh toán và chuyển giao tài sản.

Ông Andrew Cuomo, đồng chủ tịch OKXICE và cựu Thống đốc New York, từng đặt câu hỏi khi giới thiệu dự án: “Thị trường không bao giờ ngủ, vậy tại sao giao dịch lại phải ngủ?”.

Sàn chứng khoán New York (NYSE), thuộc tập đoàn Intercontinental Exchange (ICE). ICE tham gia liên doanh phát triển nền tảng giao dịch cổ phiếu bằng blockchain đang vấp phải sự phản đối của 22 doanh nghiệp. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, kế hoạch đang gặp trở ngại ngay từ những doanh nghiệp có cổ phiếu dự kiến được đưa lên nền tảng.

Đầu tháng 10, OKX và ICE đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đề nghị triển khai hoạt động theo cơ chế miễn trừ thử nghiệm mới dành cho các mô hình giao dịch sáng tạo.

Cơ chế này cho phép những nền tảng đáp ứng điều kiện được miễn áp dụng một số yêu cầu vốn dành cho các sàn chứng khoán truyền thống. Đổi lại, đơn vị vận hành phải thông báo trước cho doanh nghiệp phát hành cổ phiếu và không được triển khai giao dịch token nếu doanh nghiệp phản đối theo quy định.

Điều đó đồng nghĩa OKXICE không thể đưa các phiên bản cổ phiếu bị phản đối lên nền tảng theo cơ chế miễn trừ nói trên, dù đã chuẩn bị kế hoạch giao dịch.

Vì sao các tập đoàn lớn dè dặt?

Một trong những lo ngại là cổ phiếu truyền thống và token đại diện cho cùng cổ phiếu có thể được giao dịch trên những thị trường khác nhau, dẫn tới chênh lệch giá, đặc biệt khi lượng người mua bán trên nền tảng mới còn hạn chế.

Nasdaq, đơn vị vận hành sàn chứng khoán cùng tên, cũng cảnh báo rằng các nền tảng hoạt động bên ngoài hệ thống thị trường chứng khoán hiện hành có nguy cơ phân tán thanh khoản và làm suy yếu quá trình xác định giá cổ phiếu.

Ngoài ra, việc giao dịch liên tục đặt ra câu hỏi về cách doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh và những thông tin quan trọng. Trên thị trường truyền thống, khoảng thời gian đóng cửa giúp nhà đầu tư có cơ hội tiếp nhận thông tin trước phiên giao dịch tiếp theo.

Tuy vậy, phản đối kế hoạch của OKXICE không đồng nghĩa các doanh nghiệp bác bỏ hoàn toàn công nghệ blockchain trong lĩnh vực chứng khoán. Một số công ty vẫn ủng hộ việc số hóa cổ phiếu nhưng muốn hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ quản lý hiện hành, bảo đảm quyền lợi cổ đông, tính minh bạch và khả năng giám sát giao dịch.

Theo Reuters, các cổ phiếu được số hóa vẫn phải bảo đảm những quyền cơ bản tương tự cổ phiếu truyền thống, bao gồm quyền nhận cổ tức và biểu quyết.