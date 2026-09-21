Hàng loạt tập đoàn AI bị khởi kiện tại Mỹ

Nguyên đơn cho rằng sự đồng thuận giữa các đối thủ hàng đầu có thể làm giảm cạnh tranh và giá trị dịch vụ mà người dùng trả phí nhận được.

Đơn kiện tập trung vào các tuyên bố công khai ngày 12-9, khi lãnh đạo các công ty bày tỏ ủng hộ việc làm chậm tiến bộ AI để ưu tiên an toàn. Tuy nhiên, phía nguyên đơn lập luận rằng những động thái này phản ánh sự phối hợp có chủ đích, thay vì quyết định độc lập của từng doanh nghiệp.

Vụ việc đặt ra tranh luận lớn giữa 2 mục tiêu: thúc đẩy đổi mới và kiểm soát rủi ro công nghệ. Một số chuyên gia cho rằng việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn chung là cần thiết, nhưng phải tránh nguy cơ “liên minh” hạn chế cạnh tranh.

Chính quyền Mỹ hiện chưa có phản hồi chính thức, song tranh cãi về quản lý AI và luật chống độc quyền được dự báo sẽ gia tăng khi công nghệ này phát triển nhanh chóng.