Hàng loạt suất học bổng ấn tượng tại Ngày hội vinh danh sinh viên xuất sắc và chào mừng tân sinh viên khóa 2026

Trong năm học 2026-2027, Trường ĐHKT Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình học bổng hấp dẫn dành cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc.

Tại ngày hội này, Trường ĐHBK Đà Nẵng đã vinh danh, trao học bổng 3 tân sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia và 49 em là thủ khoa của trường, thủ khoa các ngành. Tổng giá trị giải thưởng được trao tại chương trình lên đến 700 triệu đồng.Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm kịp thời tiếp sức, giúp các em thêm vững tin trên hành trình học tập phía trước.

Bên cạnh lễ vinh danh, Ngày hội tại trường ĐHBK Đà Nẵng còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn ở khu vực sân khấu chính, kết hợp cùng các gian hàng, trò chơi tương tác, khu vực chụp ảnh giao lưu và lễ tri ân phụ huynh sau phần trao học bỗng đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho các tân sinh viên cùng đại biểu tham dự.

Còn tại Ngày hội ở Trường ĐHKT Đà Nẵng, nhà trường đã vinh danh, tuyên dương và trao thưởng các tân thủ khoa, á khoa trường và các tân sinh viên có thành tích đầu vào nổi bật của các chương trình đào tạo với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng (bao gồm tiền thưởng và hỗ trợ học phí cả năm học 2026-2027 từ 50% đến 100%).