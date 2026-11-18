Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 17/11 - Ảnh chụp màn hình.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC vào ngày thứ Ba (17/11), Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton đã bác bỏ những nghi vấn cho rằng tấn công mạng là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự cố gián đoạn tại các công ty công nghệ lớn và các cơ quan chính phủ trong tuần qua.

“Đây không phải là một cuộc tấn công mạng, cũng không phải là hành động có phối hợp từ một quốc gia nào đó”, ông Clayton nói, và cho biết nhà chức trách đã “xem xét vấn đề này rất kỹ lưỡng”.

Theo CNBC, những ngày vừa qua thực sự là khoảng thời gian khó khăn đối với thế giới công nghệ, khi hàng loạt sự cố gián đoạn trên diện rộng đã làm tê liệt nhiều khía cạnh của đời sống ở Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Vào ngày 17/11, một sự cố đã làm gián đoạn hệ thống liên lạc nội bộ tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Đồng thời, Apple - nhà sản xuất điện thoại iPhone - xác nhận rằng một số sản phẩm của hãng gồm Apple Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay và hệ thống tại các Apple Store đã ngừng hoạt động hoặc gặp trục trặc trong thời gian ngắn.

Phía NSA cho biết nguyên nhân là do “hoạt động bảo trì định kỳ theo kế hoạch”, còn Apple giải thích rằng các vấn đề của công ty xuất phát từ “một bản cập nhật nội bộ”.

Đây là sự cố hệ thống lớn thứ 4 trong bốn ngày làm việc liên tiếp vừa qua tại Mỹ.

Trước đó, các vấn đề với dịch vụ Outlook của Microsoft đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vào hôm thứ Năm tuần trước. Tiếp đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phải tạm dừng các chuyến bay vào ngày thứ Sáu. Đến thứ Hai, các sự cố tại ngân hàng JPMorgan Chase đã tác động đến giao dịch của khách hàng, trong khi một sự cố tại hãng hàng không United Airlines cũng khiến các chuyến bay khởi hành bị chậm trễ.

“Khi Microsoft gặp sự cố, cả thế giới như ngừng hoạt động. Điều này cho thấy rõ các dịch vụ và công nghệ đã gắn kết sâu sắc như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”, ông Raj Rajamani, CEO của công ty an ninh mạng JetStream Security, nhận định với CNC.

Những sự cố này đã khiến nhiều người dùng lo ngại, đồng thời tạo ra làn sóng các nội dung hài hước (meme) trên mạng xã hội, khi mọi người cố gắng tìm kiếm một khía cạnh tích cực, hoặc suy đoán về một âm mưu đen tối nào đó, đằng sau chuỗi sự cố công nghệ này.

Theo CNBC, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự đằng sau chuỗi trùng hợp kỳ lạ này lại đơn giản và vô hại hơn nhiều.

“Chúng ta đang ở trong giai đoạn ‘tuổi thiếu niên’ đầy kỳ lạ của công nghệ, khi mà các hệ thống vẫn chưa đủ trưởng thành để thực hiện các thay đổi mà không gây gián đoạn dịch vụ”, ông Tom Hegel, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty SentinelOne, giải thích.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), các doanh nghiệp hiện đang nỗ lực vá các lỗ hổng phần mềm nhiều hơn bao giờ hết, đồng thời nâng cấp những hệ thống lỗi thời để chuẩn bị đối phó với các làn sóng tấn công, đặc biệt là sau những sự cố gây chú ý gần đây, chẳng hạn như vụ việc liên quan đến Hugging Face.

Theo ông Sam Rubin, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tư vấn và thông tin tình báo về mối đe dọa tại bộ phận Unit 42 thuộc công ty Palo Alto Networks, tình trạng này đang khiến các đội ngũ công nghệ thông tin và an ninh mạng rơi vào thế quá tải, phải chật vật chạy đua để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trong giai đoạn bất ổn kéo dài hiện nay, ông Rubin cho rằng các doanh nghiệp nên ưu tiên cập nhật những hệ thống dễ bị khai thác nhất, đồng thời đảm bảo hoạt động vẫn có thể duy trì ngay cả khi xảy ra sự cố gián đoạn. “Mỗi công ty cần cân nhắc cách thức duy trì vận hành trong trường hợp một trong các hệ thống công nghệ thông tin của mình bị ngừng hoạt động”, ông nói.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Clayton cho biết việc nâng cấp định kỳ là hoạt động phổ biến tại bất kỳ tổ chức nào, đồng thời ông kêu gọi thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên phạm vi toàn quốc ở Mỹ.

Tuần trước, hàng triệu người dùng Outlook đã mất quyền truy cập vào email trong một sự cố nghiêm trọng mà Microsoft sau đó giải thích là do một lỗi phần mềm chưa được phát hiện, vốn đã tồn tại từ tháng 7.

FAA, đơn vị vẫn đang điều tra nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự cố hệ thống điều hành bay, cho biết một phần nguyên nhân xuất phát từ quá trình nâng cấp bộ định tuyến (router) tại miền nam Arkansas. Công việc này do nhà thầu chính phủ L3Harris Technologies thực hiện, nhưng đã gây quá tải cho mạng lưới viễn thông của FAA.

JPMorgan cho biết tình trạng dịch vụ bị gián đoạn lâu hơn thường lệ vào ngày thứ Hai là do một lỗi phần mềm trong các hệ thống phần cứng tại chỗ.

Trong khi các cơ quan và doanh nghiệp đã loại trừ khả năng xảy ra tấn công mạng, nhưng lời giải thích về việc “nâng cấp định kỳ” vẫn chưa thuyết phục được một số người hoài nghi. Nhiều nhà lập pháp hiện đang yêu cầu một mức độ minh bạch cao hơn.

Ngày thứ Ba, Thượng nghị sĩ Mark Warner, một người thuộc đảng Dân chủ đến từ bang Virginia, đã viện dẫn các sự cố gần đây để thúc đẩy việc thông qua dự luật về an toàn AI.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries - một nghị sỹ đảng Dân chủ đến từ bang New York - thừa nhận rằng còn “quá sớm” để kết luận có hành vi ác ý hay không, nhưng ông đã yêu cầu tổ chức một phiên họp báo cáo trước Quốc hội.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, ông Jefferies nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc chính quyền cần đến Quốc hội để giải trình, giúp chúng ta nắm rõ các bước cần thực hiện, từ đó thông tin lại cho người dân Mỹ”.