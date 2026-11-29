Người phát ngôn của Bộ Lao động và Lương hưu Anh (DWP) cho biết, hệ thống của cơ quan đã ghi nhận một nỗ lực truy cập trái phép. Các chuyên gia đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó có Trung tâm An ninh mạng Quốc gia và Trung tâm Điều phối An ninh mạng của Chính phủ Anh.

DWP khẳng định các khoản trợ cấp và lương hưu vẫn được chi trả theo đúng lịch trình, bất chấp sự cố mạng. Cơ quan này đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ trực tuyến. Đến 17h ngày 28/11 (giờ GMT), một số dịch vụ vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp và cơ quan công quyền tại Anh liên tiếp trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, trong đó có Thư viện Anh, một dịch vụ xét nghiệm máu, hệ thống giao thông London, tập đoàn bán lẻ Marks & Spencer và hãng sản xuất ô tô Jaguar Land Rover.

Trong một diễn biến khác, Bưu chính Hàn Quốc ngày 28/11 thông báo tin tặc đã xâm nhập hệ thống Bưu điện trực tuyến, làm lộ thông tin cá nhân của ít nhất 113.855 khách hàng. Cơ quan này cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định đầy đủ phạm vi ảnh hưởng của vụ việc.

Theo Bưu chính Hàn Quốc, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, tin tặc đã truy cập chức năng thay đổi địa điểm nhận thư trên phiên bản di động của dịch vụ Bưu điện trực tuyến, qua đó tiếp cận thông tin về họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư bảo đảm được chuyển phát trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 24/11. Riêng dữ liệu của một ngày đã cho thấy thông tin của 113.855 người bị lộ.

Bưu chính Hàn Quốc cho biết phát hiện dấu hiệu xâm nhập hôm 26/11 và đã đề nghị cảnh sát điều tra. Cơ quan này đồng thời tạm ngừng một số dịch vụ, trong đó có chức năng thay đổi địa điểm nhận thư, đồng thời chặn truy cập vào trang web di động từ các địa chỉ IP ở nước ngoài.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận các sự cố rò rỉ dữ liệu tại các tổ chức tài chính và cơ quan công quyền trong những tuần gần đây. Đáng chú ý, một vụ rò rỉ dữ liệu lớn tại Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã làm lộ thông tin cá nhân của khoảng 1,52 triệu người.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin nền tảng điện toán đám mây chủ lực Cloud One của Không quân Mỹ cũng vừa bị tin tặc xâm nhập. Sự cố được phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống, làm gián đoạn hoạt động trên nền tảng và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều dữ liệu nhạy cảm liên quan đến tác chiến, nhân sự và hậu cần.

Vụ việc khiến một số hoạt động chuyển đổi dữ liệu nội bộ phải tạm dừng, đồng thời các bản cập nhật ứng dụng quan trọng bị đình chỉ. Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đã vào cuộc đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Hiện danh tính tin tặc, phạm vi xâm nhập cũng như khả năng dữ liệu bị đánh cắp vẫn chưa được xác định. Không quân Mỹ cho biết không bình luận về tình trạng an ninh, các lỗ hổng hay hoạt động của những mạng lưới và hệ thống cụ thể.