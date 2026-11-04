Hàng loạt siêu thị châu Âu thiệt hại nặng vì tủ đông bị tấn công mạng

Xe đẩy chứa thực phẩm bị hư hỏng hoặc có nguy cơ hư hỏng trong các tủ đông, tủ lạnh tại siêu thị ICA Kvantum ở Thụy Điển. (Nguồn: Getty Images)

Vụ tấn công hôm 2/11 ảnh hưởng đến hàng chục siêu thị tại châu Âu. Các hệ thống tủ đông bị tin tặc nhắm tới tại nhiều quốc gia, gồm Bỉ, Estonia, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan, Ireland, Thụy Điển và Anh.

Riêng tại Bỉ và Luxembourg, tủ đông ở 40 cửa hàng thuộc chuỗi Delhaize bị tấn công. Các chuỗi siêu thị khác bị ảnh hưởng gồm Ahold Delhaize, Colruyt và Coop của Thụy Điển.

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau cuộc tấn công tương tự tại Pháp, khiến tới 700 siêu thị bị ảnh hưởng. Dù các doanh nghiệp đã nỗ lực nâng cấp hệ thống sau sự cố này, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Ông Stephan Moelans, Giám đốc điều hành Sabcobel, công ty cung cấp phần mềm điều khiển tủ đông siêu thị, cho biết đơn vị đã làm việc suốt đêm và sáng để ngắt các thiết bị bị tấn công khỏi mạng Internet. Theo ông, để ngăn chặn những vụ việc tương tự, các siêu thị cần cập nhật phần mềm, điều chỉnh thiết bị và sử dụng kết nối Internet bảo mật khi quản lý hệ thống làm lạnh.

Hầu hết siêu thị châu Âu kết nối tủ lạnh, tủ đông với Internet để kỹ thuật viên có thể kiểm tra và sửa chữa từ xa. Tuy nhiên, chính những kết nối này cũng tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập. Ông Moelans cho biết, phần lớn khách hàng của Sabcobel đã chuyển sang sử dụng kết nối bảo mật sau vụ tấn công tại Pháp.

Theo Reuters, vụ tấn công tại một cửa hàng nhượng quyền của ICA ở Stockholm (Thụy Điển) xảy ra khoảng 2 giờ sáng nhưng chỉ được phát hiện vài giờ sau đó. Bà Engla Ingwall, quản lý bán hàng tại cửa hàng, cho biết thời điểm phát hiện khiến việc xử lý sự cố gặp khó khăn.

Các chuyên gia cảnh báo tin tặc có thể lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phá hoại cơ sở hạ tầng và gây hỗn loạn. Bà Katrien Eggers, người phát ngôn Trung tâm An ninh mạng Bỉ, cho biết hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công và có thể sẽ không bao giờ xác định được thủ phạm.

Theo bà Eggers, mọi hệ thống công nghệ thông tin đều có nguy cơ bị tấn công. AI có thể giúp tin tặc khai thác các lỗ hổng bảo mật, từ đó chiếm quyền điều khiển những thiết bị như hệ thống sưởi, camera an ninh và chuông báo động từ xa.

Ông Christophe Hansen, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách nông nghiệp, cho biết khối này ngày càng quan ngại trước các cuộc tấn công như vậy.

(theo China Daily)