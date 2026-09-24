Hàng loạt sân bay tại Australia đối mặt nguy cơ gián đoạn do đình công

Hãng hàng không Qantas đã có kế hoạch dự phòng để không ảnh hưởng đến hành khách. Ảnh: ABC NEWS

Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC News) đưa tin, khoảng 400 nhân viên Certis Security, nhà thầu cung cấp dịch vụ an ninh tại sân bay Sydney, ngừng làm việc trong 2 giờ vào buổi sáng và dự kiến tiếp tục đình công trong 2 giờ vào tối cùng ngày. Công đoàn Công nhân vận tải (TWU) cho biết 99% người lao động đã bỏ phiếu ủng hộ đình công, sau nhiều tháng đàm phán về tiền lương và điều kiện làm việc.

Cùng ngày, khoảng 500 nhân viên dịch vụ mặt đất thuộc Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas đã đình công 24 giờ tại các sân bay Sydney, Adelaide, Brisbane và Perth. Một số nhân viên bốc xếp hành lý của QantasLink tại Sydney cũng tham gia đình công, yêu cầu được bảo đảm số giờ làm tối thiểu và tăng lương.

Hành khách xếp hàng dài tại sân bay Sydney do cuộc đình công của các nhân viên. Ảnh: ABC NEWS

Sân bay Sydney đang phối hợp với các bên để hạn chế gián đoạn, đồng thời khuyến cáo hành khách đến sớm và theo dõi thông báo của các hãng hàng không.

Hãng Qantas cho biết đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng, khẳng định những nhân viên tham gia không phục vụ các chuyến bay Qantas nội địa, quốc tế hoặc các chuyến QantasLink bên ngoài Sydney.

Thư ký TWU tại bang New South Wales Richard Olsen cho biết công đoàn đã đàm phán với Công ty Certis Security nhiều tháng nhằm giải quyết các vướng mắc trong cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc. Phía Certis khẳng định cam kết đàm phán mang tính xây dựng và cho biết nhân viên tại sân bay Sydney được hưởng mức lương, điều kiện làm việc cao hơn đáng kể so với mức quy định chung.