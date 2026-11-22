Cụ thể, trong giai đoạn 2020-2024, cơ quan Thanh tra xác định sản lượng tính thuế tài nguyên tại các công ty khai thác bán than cho Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV chênh lệch hơn 4,95 triệu tấn so với sản lượng sau sàng tuyển.

Hoạt động khai thác than tại Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin. Ảnh: TKV/Dân trí

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc xác định sản lượng và giá tính thuế tài nguyên của TKV chưa phù hợp quy định. Cơ quan này kiến nghị xác định lại căn cứ tính thuế theo sản lượng than thu được sau sàng tuyển, giá bán thực tế của TKV ra thị trường và thuế suất theo quy định.

Ngoài ra, Tổng công ty Khoáng sản - TKV kê khai chưa đúng, nộp thiếu hơn 3,9 tỷ đồng thuế tài nguyên đối với tinh quặng sắt trong giai đoạn 2020-2021.

Trong hoạt động khai thác, qua kiểm tra 13 điểm mỏ thuộc 6 công ty than, Thanh tra Chính phủ phát hiện 4 doanh nghiệp khai thác vượt công suất được cấp phép theo năm, với mức vượt dưới 15%.

Các đơn vị được nêu gồm: Công ty Than Uông Bí, Công ty Than Mạo Khê, Công ty CP Than Vàng Danh và Công ty CP Than Cao Sơn. Đáng chú ý, một số mỏ khai thác vượt công suất trong nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, mỏ lộ thiên khu Vàng Danh vượt gần 15% trong năm 2021 và 14,8% năm 2022; mỏ hầm lò Mạo Khê vượt 7,5% năm 2020 và 8,68% năm 2022.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện một số doanh nghiệp chưa lắp đặt trạm cân để xác định sản lượng than nguyên khai theo quy định. Ngoài ra, có đơn vị xây dựng cơ bản mỏ hoặc khai thác trước khi được cấp giấy phép.

Trong lĩnh vực tài chính, 8 công ty con của TKV chưa phân phối hết lợi nhuận sau thuế. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024 gần 1.988 tỷ đồng, trong đó phần tương ứng với tỷ lệ vốn góp của TKV là hơn 1.634 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2020-2024, có 9 chi nhánh và 3 công ty con thuộc TKV đã trích khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 6 công ty con trích Quỹ đầu tư phát triển vượt tỷ lệ quy định, với tổng số tiền gần 96,94 tỷ đồng. Tại công ty mẹ, khoản lợi nhuận còn lại hơn 129,2 tỷ đồng phát sinh năm 2021 do trích lập dự phòng đầu tư tài chính cao hơn quy định được kê khai, nộp ngân sách vào năm 2023, chậm so với thời điểm phát sinh nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, TKV còn chậm thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu. Trong số 19 doanh nghiệp thuộc diện phải thoái vốn, tập đoàn mới hoàn thành tại 2 doanh nghiệp, còn 17 doanh nghiệp chưa thực hiện xong.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị TKV và các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục sai phạm, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí, tiền chậm nộp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Kết luận cũng ghi nhận TKV bảo toàn được vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2020-2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng năm có lãi và thực hiện nghĩa vụ thuế, phí với Nhà nước.