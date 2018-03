Hàng loạt sai phạm PCCC tại Carina

Còn 40 bệnh nhân đang điều trị sau vụ cháy Carina. Cầu siêu cho 13 nạn nhân. Công ty Năm Bảy Bảy không nhận là chủ đầu tư Carina.

Về vụ cháy chung cư Carina, chiều 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án vi phạm về PCCC để điều tra. Công an đang tích cực điều tra, xác định trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, sau bốn ngày điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy, bước đầu công an xác định hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về PCCC tại chung cư này.

Theo điều tra ban đầu, đám cháy xuất phát từ một chiếc xe máy dựng tại tầng hầm chung cư, sau đó nhanh chóng lan rộng. Thời điểm phát cháy là lúc 1 giờ 15 phút nhưng đến 1 giờ 23 phút bảo vệ mới phát hiện, sau đó dùng bình chữa cháy xách tay cứu chữa nhưng không tiếp cận được đám cháy.

Đến 1 giờ 27 phút các bảo vệ mới gọi điện thoại báo 114, đồng thời chạy bộ lên các tầng trên thông báo cháy cho người dân.

Khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống chuông báo cháy không hoạt động. Đa số các đầu báo khói và đầu phun nước tự động (springler) không có tác dụng.

Ngày 25-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thắp nhang cho cư dân xấu số tại chung cư Carina Plaza . Ảnh: NGUYỄN TÂN

Các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố có cũng như không. Hệ thống chữa cháy vách tường có họng, có lăng nhưng không có vòi! Máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, không sử dụng được.

Về nguyên nhân gây thảm họa, nhiều người tử vong, cơ quan chức năng xác định phần lớn các nạn nhân tử vong tại thang bộ do ngạt khói. Khi xảy ra cháy, các nạn nhân chạy theo lối thang bộ để thoát hiểm nhưng trong thang bộ lúc này ngập khói.

Theo quy định về PCCC, các thang bộ được thiết kế để ngăn cháy và ngăn khói (cửa từ thang bộ tới các tầng chung cư phải là loại cửa chống cháy, chống khói). Tuy nhiên, lúc xảy ra cháy cửa thang bộ tại tầng hầm và một số tầng khác mở toang, bị chặn gạch. Đây là nguyên nhân chính khiến khói xâm nhập từ tầng hầm vào thang bộ, đi lên các tầng trên…

Hậu quả vụ cháy là 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Cơ quan chức năng nhận định “có sự buông lỏng quản lý về PCCC của các cơ quan chức năng đối với chung cư này” và đây là bài học thương tâm không chỉ cho chung cư Carina mà cho tất cả chung cư trên cả nước, cũng như cơ quan quản lý nhà nước về PCCC.

Chiều 27-3, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện còn khoảng 40 người bị thương trong vụ cháy đang điều trị tại các bệnh viện, sức khỏe đang hồi phục.

Riêng BV Chợ Rẫy có 12 bệnh nhân. Trong đó ba bệnh nhân tình trạng nặng nên được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu. Ba bệnh nhân đã được mở khí quản để theo dõi thêm về phỏng hô hấp và thở máy qua nội khí quản. Các bệnh nhân tỉnh, gọi biết, sinh hiệu ổn định.

Một trong ba bệnh nhân là anh Lê Phan Trọng Nhân lúc nhập viện nguy kịch, hôn mê sâu, tổn thương não nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Tuy nhiên, nhờ sự tích cực cứu chữa của các y bác sĩ tại bệnh viện, anh đã hồi phục thần kỳ, ngoài sức tưởng tượng.

Báo cáo của Trung tâm Pháp y TP.HCM, đến thời điểm hiện tại số người chết trong vụ án là 13 người.

Cầu siêu cho 13 nạn nhân

Sáng 27-3, xe tang đưa ba nạn nhân trong một gia đình về chung cư Carina Plaza “nhìn” lần cuối trước khi đưa về Long An an táng. Đây là đoàn xe tiễn đưa ba người trong một gia đình gồm: Chị Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), cháu Lê Nhân Kiệt (ba tuổi, con trai chị Hà), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) về quê nhà ở Long An an táng… Họ là nạn nhân trong vụ cháy oan nghiệt năm ngày trước đó. Người thân đưa di ảnh những người đã khuất nhìn lên chung cư lần cuối, cảnh tượng này khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

• Cũng trong sáng 27-3, người dân sống tại chung cư Carina làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân không may. Các sư thầy ở chùa Giác Ngộ (quận 10) đến từ sớm để hướng dẫn người dân đặt hoa, thắp nến.

Trong lễ cầu siêu, một người cho hay ký ức kinh khủng về vụ cháy sẽ theo họ đến hết cuộc đời.

Công ty Năm Bảy Bảy không nhận là chủ đầu tư Carina

Công ty Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) vừa gửi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho là không phải là chủ đầu tư chung cư Carina.

Theo thông báo, Công ty Năm Bảy Bảy chỉ sở hữu vốn góp vào Công ty Hùng Thanh và Hùng Thanh là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina. Hùng Thanh đã tổ chức hội nghị nhà chung cư Carina để bầu ra quản trị và bàn giao công tác vận hành chung cư cho ban quản trị.

Công ty Hùng Thanh là công ty TNHH, vốn điều lệ 41,2 tỉ đồng. Để xử lý và khắc phục sự cố, ban giám đốc Công ty Năm Bảy Bảy đã hỗ trợ nhân lực, tài lực cho Hùng Thanh…, thông báo nêu.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, với vốn góp 95% vốn điều lệ thì Năm Bảy Bảy là cổ đông chi phối tại Công ty Hùng Thanh. Có thể hiểu Hùng Thanh là công ty con của Năm Bảy Bảy. Thực tế, tòa nhà Carina chính là nơi đặt văn phòng của Năm Bảy Bảy. Và người tiếp các cư dân Carina trong ngày 26-3 là ông Mai Thanh Trúc, Giám đốc tài chính Năm Bảy Bảy.

Mặt khác, nếu nhìn theo hệ quy chiếu như báo cáo của Năm Bảy Bảy thì Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) sẽ chịu trách nhiệm trong vụ cháy chung cư Carian vì CII đang là cổ đông lớn tại Năm Bảy Bảy với tỉ lệ sở hữu là 34,3%. CII là một doanh nghiệp rất lớn trong đầu tư hạ tầng liên quan đến các dự án BOT mà các trạm thu phí xa lộ Hà Nội, cầu Bình Triệu là dự án mà CII đang là chủ đầu tư.

Sáng 27-3, cổ phiếu Năm Bảy Bảy tiếp tục giảm giá trị 6,79%, tương đương 1.500 đồng, còn 20.600 đồng/cổ phiếu.

PHƯƠNG MINH

H.VỌNG - N.TÂN - G.NGHI