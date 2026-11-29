Rao bán chung cư rẻ hơn cả tỷ đồng, chiêu trò khiến chủ nhà mắc bẫy

Chị Nguyễn Thu Trang, một nhà đầu tư tìm mua căn hộ phía Tây Hà Nội, cho biết thấy mạng xã hội rao bán căn hộ giảm gần 800 triệu đồng vì chủ cần tiền gấp, chị lập tức gọi điện. Đầu dây bên kia vừa nghe hỏi mua liền gắt gỏng báo nhầm máy, cúp ngang rồi chặn số. Khi chị dùng số khác gọi lại, thuê bao đã khóa liên lạc.

Trước đây, chiêu cắt lỗ ảo thường được môi giới dùng để câu khách, lấy thông tin rồi lái sang căn hộ khác giá ngang thị trường. Nay, nhiều nhóm sử dụng tài khoản ảo tung hàng loạt tin rao giá thấp tại cùng một tòa nhà nhằm tạo cảm giác giá thị trường đang giảm mạnh. Nếu chủ nhà thiếu tỉnh táo, vội vàng hạ giá theo tin ảo, nhóm “cá mập” đứng sau sẽ lập tức lộ diện thu gom hàng giá hời để chờ thời cơ bán kiếm lời.

Các quy định mới về cấp sổ đỏ từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, bổ sung quy định về các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Hà Nội sắp đấu giá đất vàng ven hồ Tây, nơi từng quy hoạch công viên Hello Kitty

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội) vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất tại số 153 Yên Phụ, phường Tây Hồ.

Theo thông báo, khu đất có tổng diện tích 2.678m2, được quy hoạch sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Giá khởi điểm đấu giá hơn 305,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 114,2 triệu đồng/m2.

Khu đất số 153 Yên Phụ từng gắn với dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151-153 Yên Phụ, có tên thương mại Sanrio Hello Kitty World Hanoi, toạ lạc trên khu “đất vàng” gần 30.000 m2, nằm gần hồ Tây. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ từ năm 2027

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua, trong đó quy định cụ thể những trường hợp không được cấp sổ đỏ. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Ba trong bốn lô đất Thủ Thiêm đấu giá không có người tham gia

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, 3 cuộc đấu giá không thành do hết thời hạn đăng ký nhưng không có cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tham gia.

Riêng lô đất nhỏ nhất có một hồ sơ đăng ký hợp lệ, dự kiến được tổ chức đấu giá trực tuyến vào chiều 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an. Thời gian đấu giá lại các lô còn lại sẽ chờ thông báo của UBND TPHCM.

Lô đất duy nhất có người tham gia mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), thuộc phường An Khánh, có diện tích 5.009,1m2. Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước gần 349 tỷ đồng, bước giá 9 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 15h30 đến 16h theo phương thức trả giá lên.