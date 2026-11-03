Hàng loạt quốc gia NATO tại châu Âu chọn máy bay KC-390 thay vì A400M hay C-130

Đại diện Hy Lạp và Bồ Đào Nha cho biết, hai quốc gia đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc mua sắm 3 máy bay vận tải KC-390 cho Không quân Hy Lạp. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Tập đoàn Embraer.

Tổng chi phí của thương vụ mua bán nói trên vào khoảng 590 triệu euro, số tiền không chỉ bao gồm máy bay mà còn cả thiết bị tác chiến điện tử, huấn luyện phi hành đoàn, hỗ trợ hậu cần và công tác bảo trì.

Hy Lạp dự kiến ​​sẽ nhận chiếc KC-390 đầu tiên vào năm 2027, và 2 chiếc tiếp theo dự kiến ​​sẽ được giao vào năm 2029 và 2031. Chúng sẽ được chế tạo theo cấu hình phù hợp với các yêu cầu của NATO.

Bồ Đào Nha đóng vai trò trung gian trong quá trình mua sắm: nước này sẽ mua máy bay từ Embraer và sau đó chuyển giao cho Hy Lạp theo một thỏa thuận liên chính phủ.

Các vận tải cơ mới được mua chủ yếu nhằm mục đích thay thế những chiếc Lockheed C-130 Hercules đã lỗi thời. Đáng chú ý là Hy Lạp cũng không chọn dòng A400M nổi tiếng của châu Âu do Tập đoàn Airbus sản xuất.

Vào tháng 11/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias báo cáo rằng có 10 máy bay vận tải đang hoạt động: 5 chiếc C-130 và 5 chiếc C-27, 2 máy bay nữa đang được bảo dưỡng định kỳ.

Trước đó ông Dendias cho biết số lượng máy bay còn hoạt động được đã giảm xuống còn 1 chiếc C-130 và 1 chiếc C-27, do vậy nhu cầu mua sắm thêm máy bay vận tải là rất cấp thiết.

KC-390 Millennium là máy bay vận tải quân sự tầm trung đa năng, 2 động cơ phản lực. Ngoài khả năng chuyên chở nhiều loại hàng hóa và binh sĩ, nó còn có thể thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, sơ tán y tế và tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay khác.

Chiếc vận tải cơ hạng trung đặc biệt này có thể chở tới 23 tấn hàng hóa, bay với tốc độ tối đa 870 km/h, và có tầm hoạt động khoảng 2.500 km khi mang theo tải trọng lớn nhất.

Khi so sánh KC-390 Millennium với A400M Atlas của Airbus, một số điểm tương phản thú vị đã xuất hiện. Sự khác biệt rõ ràng nhất là hệ thống động cơ phản lực của KC-390, trái ngược với loại cánh quạt lắp trên A400M.

Điều này mang lại cho KC-390 lợi thế về tốc độ tối đa lớn hơn. Ngoài ra hệ thống điện tử hàng không tiên tiến mang tới độ an toàn, tin cậy cao, cũng như giảm tải khối lượng công việc của phi công.

Khi kiểm tra khả năng vận tải hàng hóa, KC-390 một lần nữa lại vượt trội so với C-130 cổ điển. Chiếc KC-390 có đường dốc phía sau tương tự C-130, nhưng nó đi kèm với hệ thống băng tải cải tiến, cho phép bốc dỡ nhanh hơn.

Hơn nữa khoang chở hàng của chiếc C-390 cũng rộng rãi hơn đáng kể, cho phép mang theo những hàng hóa có kích thước lớn hơn và chiều cao vượt trội.

Xét về khả năng tiếp nhiên liệu trên không, KC-390 cũng có lợi thế hơn do khả năng tương thích với nhiều phương thức khác nhau, nó hoạt động được với các loại máy bay tiếp dầu cho những quốc gia khác nhau sản xuất.