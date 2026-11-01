Hàng loạt phòng tập đóng cửa, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Trước việc nhiều phòng gym đột ngột đóng cửa, Ủyuhòng tập thể hình lớn trên cả nước đã tạm ngưng hoạt động. Trang web của chuỗi này quảng cáo có 50 câu lạc bộ với hơn 500.000 hội viên, song chưa rõ bao nhiêu người bị ảnh hưởng thực tế. Đáng lo ngại, chưa có phương án bảo đảm quyền lợi cho những gói tập đã trả trước, có gói lên đến cả trăm triệu đồng.

Theo phản ánh của các hội viên, từ trước đó, cơ sở vật chất tại nhiều phòng tập đã bị xuống cấp trầm trọng; chưa kể nhiều quyền lợi như nhân viên vệ sinh, sinh tố, nước uống, khăn tập đã bị cắt giảm. Chị Nguyễn Thị Thúy Phương (Hà Nội) cho biết, là một nhân viên làm việc văn phòng, chị đã dành dụm một khoản tiền để đầu tư mua thẻ trọn đời của câu lạc bộ với mục đích đầu tư lâu dài cho sức khoẻ.

“Tôi tập được 2 năm, thời gian đầu khá ổn vì chương trình tập luyện phù hợp. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, tại cơ sở trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) khu vực vệ sinh, cơ sở vật chất không được đầu tư, sửa chữa, nhiều chỗ xuống cấp, dụng cụ cũ, sờn rách, có mùi hôi. Đến hè thì thực sự thất vọng, nhất là khi có thông tin đóng cửa phòng tập gần cơ quan - nơi tôi thường xuyên tham gia tập mỗi ngày”, chị Thúy Phương chia sẻ.

Không chỉ mất dịch vụ, nhiều người còn gánh thêm một khoản nợ. Chị Nguyễn Thanh Hương (Hà Nội) chia sẻ, đầu năm chị mua gói tập kèm 48 buổi với huấn luyện viên cá nhân, tổng cộng 26,4 triệu đồng; phòng tập đóng cửa, chị vẫn phải trả góp khoảng 1,3 triệu đồng mỗi tháng.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Phương Anh, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho hay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp làm việc, đồng thời cung cấp đầu mối về tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng. Dưới góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể liên hệ Sở Công Thương tại địa phương hoặc các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Phương Anh cũng đặc biệt lưu ý: “Nếu trong trường hợp doanh nghiệp đưa ra những đề xuất mới, như thay đổi địa điểm tập luyện hoặc gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng, đặc biệt trước việc quyết định thanh toán những khoản tiền tiếp theo nếu có theo đề xuất của doanh nghiệp”.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, phân tích: “Theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, các điều khoản loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của doanh nghiệp, hoặc tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng gây bất lợi cho người tiêu dùng sẽ bị vô hiệu. Khi đó, doanh nghiệp không thể viện dẫn những điều khoản này để không trả lại tiền khi chính họ là người vi phạm hợp đồng, không tiếp tục cung ứng dịch vụ”.

“Nếu không thể giải quyết được, người tiêu dùng có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài, tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng dịch vụ”, ông Trương Thanh Đức nói thêm.

Làn sóng phòng gym đóng cửa diễn ra đúng lúc Quốc hội khóa XVI xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngày 20/10/2026, trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết: “Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo Luật phân cấp 4 nội dung và hoàn thiện 1 nội dung quy định để bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Cũng theo cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Công Thương, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Điểm gắn trực tiếp với các hội viên phòng gym là cơ chế hỗ trợ thương lượng. Giải trình trước Quốc hội ngày 28/10 về dự án Luật này, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu: các quy định sửa đổi phân định vụ việc trong phạm vi một xã do Ủy ban nhân dân cấp xã, liên xã do UBND cấp tỉnh, nhiều tỉnh do các bộ quản lý theo phân công; “Như vậy, đầu mối là rất rõ ràng”.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị) thẳng thắn: “Quyền thì luật đã trao, nhưng người dân không biết kêu ở đâu, kêu ai, kêu xong làm gì tiếp”.

Đáng chú ý, theo số liệu từ Bộ Công Thương, năm 2025, doanh nghiệp không thương lượng chiếm 26,9% tổng số vụ việc. Dự thảo cũng phân cấp thẩm quyền quản lý hợp đồng theo mẫu, áp dụng với dịch vụ “có số lượng lớn người tiêu dùng mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực tiếp, lâu dài”, nhóm mà gói tập dài hạn có thể thuộc vào.

Thực tế hiện nay, vẫn chưa có quy định chung bắt buộc phòng gym phải bảo lãnh, ký quỹ hoặc mua bảo hiểm trách nhiệm khi bán thẻ dài hạn. Luật sư Nguyễn Đăng Tư (Công ty Luật TriLaw) cảnh báo “rủi ro mất khả năng thanh toán có thể chuyển phần lớn sang người tiêu dùng”. Vụ việc phòng gym vì thế là dữ liệu thực tiễn đáng tham khảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Đưa ra khuyến nghị, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giảng viên chính Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng cho rằng: Trước khi trả tiền trước cho dịch vụ, người tiêu dùng cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là những điều khoản về ngừng sử dụng dịch vụ, hoàn trả.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiêu dùng nên lưu giữ hợp đồng, hóa đơn, thẻ hội viên, tài liệu khuyến mại, thông báo tạm dừng hoạt động và nội dung trao đổi với trung tâm; gửi yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản, nêu rõ lý do, số tiền đề nghị và căn cứ tính. Trường hợp trung tâm không phản hồi hoặc hai bên không thống nhất, người tiêu dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến Sở Công Thương hoặc Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương, hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.