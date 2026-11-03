Hàng loạt ô tô, xe máy triệu hồi tại Việt Nam

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các chương trình triệu hồi do Toyota Việt Nam, Công ty TNHH Ô tô thế giới và Công ty TNHH Việt Nam Suzuki thực hiện. Chủ xe cần kiểm tra số khung để xác định phương tiện có thuộc diện ảnh hưởng hay không.

2.616 xe bán tải Toyota Hilux bị lỗi phần mềm điều khiển điện khiến đèn pha không tiếp tục chiếu sáng để hỗ trợ người dùng di chuyển sau khi rời xe.

2.616 xe Toyota Hilux lỗi phần mềm

Chương trình triệu hồi có số lượng xe lớn nhất trong đợt này là Toyota Hilux, với tổng cộng 2.616 xe bán tải cabin kép do Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 20/10/2025 đến 22/4/2026, gồm ba mã kiểu loại GUN226L-DTTHXU với 602 xe, GUN236L-DTFLXU với 242 xe và GUN236L-DTTMXU với 1.772 xe.

Nguyên nhân triệu hồi là lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Trên các phương tiện bị ảnh hưởng, chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng đèn pha sau khi tắt khóa điện có thể không hoạt động như thiết kế. Điều này khiến đèn pha không tiếp tục chiếu sáng để hỗ trợ người dùng di chuyển sau khi rời xe.

Toyota Việt Nam dự kiến thực hiện chương trình từ ngày 26/10/2026 - 26/10/2029. Thời gian kiểm tra, cập nhật phần mềm khoảng 0,9 giờ mỗi xe và được thực hiện miễn phí tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota.

207 xe Volkswagen Tiguan Allspace lỗi bu-lông

Với Volkswagen Tiguan Allspace, chương trình triệu hồi áp dụng cho 207 xe mang mã kiểu loại BW24LT, được sản xuất từ ngày 18/11/2017 đến ngày 7/9/2022, do Công ty TNHH Ô tô thế giới nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Volkswagen Tiguan Allspace đầu bu-lông có thể bị đứt gãy, khi đánh lái tại chỗ hoặc ở tốc độ thấp, vỏ thước lái có thể nứt vỡ, dẫn đến mất khả năng điều hướng và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Theo cơ quan quản lý, bu-lông cố định thước lái bên phải trên bệ đỡ cầu trước có thể bị ăn mòn do hơi ẩm, nước và tác động của môi trường. Tình trạng này có thể khiến mối ghép bị lỏng, phát ra tiếng động bất thường khi đánh lái.

Nghiêm trọng hơn, đầu bu-lông có thể bị đứt gãy, khiến thước lái chỉ còn được cố định ở một bên. Khi tiếp tục chịu tải, đặc biệt lúc đánh lái tại chỗ hoặc ở tốc độ thấp, vỏ thước lái có thể nứt vỡ, dẫn đến mất khả năng điều hướng và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Chương trình triệu hồi dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11/2026 và kết thúc ngày 5/11/2029, hoặc sớm hơn khi toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng được khắc phục. Thời gian kiểm tra, sửa chữa khoảng một giờ mỗi xe và hoàn toàn miễn phí tại hệ thống đại lý ủy quyền.

120 xe Suzuki Satria F150 nguy cơ rò rỉ xăng

Hãng Suzuki cũng thực hiện chiến dịch thu hồi 120 xe mô tô Satria F150, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 12/6/2025 đến ngày 11/7/2025.

Nguyên nhân triệu hồi Satria F150 xuất phát từ khả năng bình xăng có thể bị hư hại và rò rỉ nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng mang mã kiểu loại FU150MFSM4 và FU150MFZM4 (spec P73). Theo Suzuki Việt Nam, nguyên nhân xuất phát từ khả năng mối hàn trên khung xe tiếp xúc với bình xăng, khiến bình xăng có thể bị hư hại và rò rỉ nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Trong tổng số 120 xe, có 119 xe đã bán cho khách hàng và một xe chưa bán. Doanh nghiệp cho biết xe chưa giao khách sẽ được khắc phục trước khi bàn giao.

Tùy tình trạng thực tế, đại lý sẽ kiểm tra bình xăng, xử lý mối hàn trên khung, bổ sung tấm đệm và thay thế các chi tiết liên quan. Trường hợp bình xăng bị bong sơn và rò rỉ nhiên liệu, bộ phận này sẽ được thay mới.

Thời gian xử lý dự kiến khoảng 0,9-1,1 giờ mỗi xe. Chương trình bắt đầu từ ngày 26/10/2026 và dự kiến kết thúc ngày 25/10/2027. Chi phí phụ tùng và nhân công khắc phục do nhà sản xuất chi trả, khách hàng không phải trả phí sửa chữa, nhưng các chi phí đi lại, vận chuyển không thuộc diện được chi trả theo thông báo.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng có xe thuộc các dòng nêu trên chủ động kiểm tra số khung, liên hệ đại lý chính hãng và đưa xe đến kiểm tra nếu nằm trong danh sách triệu hồi.

Việc khắc phục sớm giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng. Người dùng không nên tự ý sửa chữa các bộ phận liên quan đến hệ thống lái, nhiên liệu hoặc hệ thống điện khi chưa có hướng dẫn chuyên môn từ nhà sản xuất.