Hàng loạt ô tô đỗ tại khu chung cư Linh Đàm bị bắn vỡ kính

Phản ánh đến báo VietNamNet, anh Khương Văn Luyến (ngụ tại chung cư VP3, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, sáng 14/9, anh phát hiện cửa kính trên xe ô tô Hyundai Elantra màu xanh của mình bị vỡ, nứt và có lỗ thủng sau khi đỗ qua đêm tại đoạn đường trước khu biệt thự BT3, nối công viên Linh Đàm với khu Nơ 1B, Khu đô thị Linh Đàm.

Anh Luyến cho biết đây là lần đầu tiên đỗ xe tại khu vực này. Đoạn đường không có biển cấm dừng, đỗ và anh đã cố gắng đỗ xe gọn để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại. Tuy nhiên, sau một đêm, kính xe bị hư hỏng.

Chiếc xe ô tô Hyundai Elantra màu xanh của anh Luyến đỗ qua đêm tại đoạn đường trước khu biệt thự BT3, nối công viên Linh Đàm với khu Nơ 1B, Khu đô thị Linh Đàm.

Kính cửa xe bị vỡ, nứt và có lỗ thủng.

“Xe tôi đỗ qua đêm 13/9, sáng 14/9 thì phát hiện sự việc nhưng tôi cứ nghĩ chỉ xe mình bị. Đến nay, mới biết thêm có nhiều xe nhà khác gặp nạn tương tự. Đáng chú ý, tại vị trí trên kính xuất hiện lỗ tròn đường kính khoảng 8mm, khá giống với trường hợp bị bắn bởi đạn bi", anh Luyến cho biết.

Các xe bị hư hỏng ở nhiều vị trí khác nhau nhưng có điểm chung là kính xe. Một số trường hợp chủ xe cho biết, tình trạng này đã xảy ra từ đầu tháng 7/2026, thậm chí có xe gặp sự việc từ năm 2025.

Trao đổi với VietNamNet, anh Đ.V.Gi., đại diện một doanh nghiệp ở khu đô thị Linh Đàm cho biết đơn vị này có 2 ô tô bị vỡ kính và lõm nhiều vị trí trên cửa xe, thân xe sau khi đỗ tại cùng khu vực như xe của anh Luyến.

Chiếc xe Toyota bị vỡ nhiều vị trí trên kính lái.

Thân xe bị nhiều vết lỏm nghi do bị bi sắt bắn trúng.

Theo người này, một xe của công ty anh bị hư hỏng vào đêm 30/6, được phát hiện vào sáng sớm 1/7. Chiếc xe còn lại gặp sự việc vào ngày 5/7.

Anh Luyến cho biết sau khi đăng tải thông tin, anh đã kết nối được với một số chủ xe khác cũng bị thiệt hại tương tự. Tổng cộng hiện có khoảng 7-8 xe được phản ánh gặp tình trạng này tại các vị trí khác nhau.

"Chúng tôi nghi ngờ những vết nứt vỡ trên cửa kính xe là do bị bắn bằng bi sắt hoặc vật thể cứng. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, chưa có thông tin xác nhận chính thức về nguyên nhân. Tôi cũng đã liên hệ với một số nhà lân cận để kiểm tra camera an ninh, nhưng họ chưa cung cấp hình ảnh phục vụ việc xác minh", anh Luyến kể.

Theo anh Luyến, tình trạng thiếu chỗ đỗ ô tô tại khu vực này đang khá nghiêm trọng. Sau khi một số tuyến đường được sửa chữa, hoàn thiện hệ thống cống và hạ tầng ngầm, lực lượng công an phường tăng cường xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe. Trong khi đó, từ nhiều năm nay, cư dân vẫn thường đỗ ô tô dọc hai bên một số tuyến đường nội khu.

Do số lượng chỗ đỗ tại các bãi xe không đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi nhiều tòa nhà có ít tầng hầm, cư dân phải tìm những vị trí được cho là không có biển cấm để đỗ xe. Đây cũng là khu vực xảy ra tình trạng nhiều ô tô bị hư hỏng kính trong thời gian gần đây.

Phía công an phường cũng đề cập việc người dân có thể kiến nghị về phương án tổ chức giao thông, trong đó xem xét bỏ biển cấm dừng, đỗ tại một số tuyến đường nội khu phù hợp, nhằm tạo thêm không gian đỗ xe cho cư dân.

Phóng viên VietNamNet đã liên hệ với công an phường Hoàng Liệt để tìm hiểu vụ việc. Bước đầu, cán bộ công an phường cho biết, hiện chủ xe mới chỉ trình báo vụ việc qua điện thoại, phía công an phương đang hướng dẫn chủ xe trình báo theo thủ tục để cơ quan chức năng có cơ sở tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.