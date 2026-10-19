Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư ở Nghệ An

Sáng 19/10, người dân chung cư T&T, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh (Nghệ An) bất ngờ phát hiện hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè phía trước tòa nhà bị đập vỡ kính.

Hàng loạt ô tô bị đập kính trước chung cư ở Nghệ An. Clip: V.Đồng

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường cho thấy, có 8 ô tô bị đập vỡ kính. Nhiều mảnh kính vỡ nằm trên vỉa hè, một số xe bị hư hỏng kính cửa.

Một số chủ xe cho biết, sau khi kiểm tra phương tiện, họ phát hiện bị mất giấy tờ xe; có người trình báo bị mất tiền. Hiện số tài sản bị mất và mức độ thiệt hại chưa được xác định cụ thể.

Nhiều ô tô đỗ trước chung cư bị đập vỡ kính, mảnh kính vỡ vương vãi trên vỉa hè. Ảnh: V.Đồng

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận, xác minh các thông tin liên quan.

Lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc để làm rõ nguyên nhân, đối tượng thực hiện hành vi đập phá và những tài sản bị mất.