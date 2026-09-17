Hàng loạt nhà, đất công bỏ trống, sử dụng sai mục đích tại Quảng Trị

Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo kết luận, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số cơ sở nhà, đất trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là 4.902 cơ sở, gồm 2.535 cơ sở tại Quảng Bình và 2.367 cơ sở tại Quảng Trị.

Trong 25 cơ sở nhà, đất được thanh tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quản lý, sử dụng. Đáng chú ý, có 13 cơ sở bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng liên tục, xuống cấp hoặc hư hỏng.

Trong số này, 11 cơ sở đã được đề xuất phương án sắp xếp, xử lý nhưng phương án chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng, thiếu tính khả thi. Vì vậy, sau nhiều năm được phê duyệt, các cơ sở vẫn bỏ trống, xuống cấp hoặc hư hỏng.

Có 3 cơ sở gồm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Phong, Nhà thiếu nhi huyện Triệu Phong và Nhà khách UBND huyện Triệu Phong còn được giao cho các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng.

Tại cơ sở số 2 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, số 133 Lý Thường Kiệt, phường Nam Đông Hà, dù không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa được đề xuất phương án sắp xếp, xử lý.

Đối với Khu vực Rạp Trời, phường Ba Đồn, phương án đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được phê duyệt khi mặt bằng chưa được giải phóng và đang bị lấn, chiếm.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra 7 cơ sở nhà, đất được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất được duyệt.

Riêng tại cơ sở số 42 đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới và cơ sở nhà, đất đường Trương Pháp, phường Đồng Thuận của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án kinh doanh, cho thuê nhưng không có nội dung nộp tiền thuê đất để các đơn vị thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu rà soát, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác đối với các cơ sở nhà, đất được thanh tra, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.

Trong đó, phải xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích đất còn lại của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đang được CTCP Du lịch - Khách sạn Công đoàn Quảng Bình sử dụng không đúng quy định từ năm 2010 đến nay.

Đồng thời, xác định tiền thuê đất đối với các cơ sở nhà, đất được Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên đưa vào kinh doanh, cho thuê.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý, thu hồi về ngân sách số tiền cho thuê nhà, đất không đúng quy định gồm 562 triệu đồng tại Rạp Chiếu bóng và 189 triệu đồng tại cơ sở nhà, đất hẻm 125 Quốc lộ 9, phường Nam Đông Hà của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh.

Cơ quan Thuế cũng được yêu cầu kiểm tra, rà soát và thu đúng, thu đủ các khoản nghĩa vụ tài chính. Với 29 hộ kinh doanh nhà hàng tại bãi biển Nhật Lệ 1, số tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài và tiền chậm nộp được nêu trong kết luận là 8,8 tỷ đồng.

Đối với CTCP Du lịch - Khách sạn Công đoàn Quảng Bình, số tiền thuê đất và tiền chậm nộp được yêu cầu rà soát là gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài của 81 hộ kinh doanh tại bãi biển Nhật Lệ và Bảo Ninh được nêu ở mức 48,1 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra 3 khu đất do UBND tỉnh thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý nhưng hiện vẫn bỏ trống, gồm khu đất thu hồi của CTCP Doanh nghiệp trẻ, nay là CTTCP Thoát nước Hòn La, tại phường Nam Lý; khu đất thu hồi của CTCP Du lịch Hà Nội - Quảng Bình tại xã Bảo Ninh và khu đất thu hồi của CTCP Địa chất tại xã Lộc Ninh.

Tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, khu đất bị chiếm dụng để cho thuê kinh doanh dịch vụ. UBND xã Thanh Trạch, nay là xã Bắc Trạch, chưa xử lý dứt điểm vụ việc và chưa thực hiện đúng quy định về xử lý vi phạm đất đai.

Bên cạnh đó, hai dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình và Trụ sở UBND phường Quảng Thọ được xác định chậm tiến độ. Thanh tra Chính phủ yêu cầu khẩn trương xử lý, hoàn thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Tỉnh Quảng Trị cũng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đẩy nhanh xử lý các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích; tăng cường kiểm tra, xử lý sau thanh tra để hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công.