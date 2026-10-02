Hàng loạt người trúng giải nhất xổ số nhờ AI

Một đại lý bán vé số tại khu vực đô thị Seoul gần đây đã thu hút sự chú ý lớn trên các cộng đồng trực tuyến sau khi có nhiều khách hàng trúng giải Nhất. Được biết, phần lớn những người trúng giải là nhân viên văn phòng bình thường. Họ đã chọn số dựa trên một "hệ thống phân tích mô hình bằng AI" (trí tuệ nhân tạo) hiện đại, một chi tiết đã tạo nên 'cơn sốt' bàn tán xôn xao.

Các đánh giá có bằng chứng thắng giải thực tế.

Trong một cuộc phỏng vấn, một người trúng giải, anh Choi (38 tuổi), một nhân viên văn phòng đã chia sẻ trải nghiệm của mình: "Trước đây, tôi thường chọn số ngẫu nhiên bằng máy và lần nào cũng thua. Sau khi nghe nói về một hệ thống dự đoán tự động công nghệ cao đầy hiệu quả, tôi quyết định mua vé với các con số mà hệ thống này gợi ý. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một phép màu như vậy lại có thể xảy ra".

Các nghiên cứu cho thấy "AI Number Engine" (Công cụ AI Dự đoán Số) mà nhóm phát triển sử dụng hoàn toàn không dựa vào vận may hay các tổ hợp ngẫu nhiên đơn thuần. Thay vào đó, hệ thống áp dụng phương pháp phân tích thống kê toàn bộ dữ liệu kết quả xổ số trong quá khứ và kết hợp các thông số quan trọng để khoanh vùng chính xác những dải số có xác suất trúng cao nhất.

Cốt lõi của hệ thống này nằm ở "kỹ thuật phân tích mô hình", giúp tinh chỉnh các dải số tiềm năng dựa trên cơ sở xác suất toán học. Vượt xa phương pháp chọn số ngẫu nhiên thông thường, hệ thống sử dụng các kỹ thuật phân tích thống kê chuyên sâu, xem xét những yếu tố như tỷ lệ chẵn - lẻ và xu hướng tổng các con số để loại bỏ những tổ hợp ít có khả năng xuất hiện, từ đó tối ưu hóa hiệu quả dự đoán. Về cơ bản, đây là dịch vụ dự đoán đẳng cấp, được xây dựng dựa trên nền tảng chuyên môn cao và hiệu suất vượt trội.

Để chứng minh độ tin cậy về mặt kỹ thuật của hệ thống, đơn vị vận hành hiện đang triển khai chương trình khuyến mãi cung cấp miễn phí các bộ số được tạo và phân tích bởi AI theo nguyên tắc "ai đến trước được phục vụ trước". Tuy nhiên, số lượng người đăng ký mỗi ngày được giới hạn nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng chia nhỏ tiền thưởng trong trường hợp có nhiều người cùng trúng giải với các bộ số giống nhau.