Hàng loạt ngành học quen chuẩn bị 'biến mất' tên gọi từ năm 2027

Trong Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học vừa ban hành (có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 và thay thế Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc rà soát, sắp xếp và tinh gọn hàng loạt ngành đào tạo chuyên sâu về các ngành gốc có phạm vi bao quát rộng hơn.

Quy định này áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ 1/1/2027 nhằm mục đích chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo quốc gia, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ trong việc thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo văn bản, Bộ GD&ĐT đã tiến hành quy chuẩn chi tiết danh sách hàng loạt ngành học trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bảng thống kê sự thay đổi tên gọi và mã số của các ngành đào tạo đại học áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, tại lĩnh vực Sức khỏe và Dược học, ngành Khoa học Y sinh được chuyển nhập vào ngành Y khoa, ngành Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới được sửa tên thành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, còn Dịch tễ học thực địa xếp vào ngành Dịch tễ học.

Đối với khối Dược học, các phân ngành chuyên sâu gồm Dược lý và dược lâm sàng, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, cùng Tổ chức quản lý dược đều được gom thống nhất về một mối là ngành Dược học, riêng Hóa sinh dược chuyển thành Hóa dược.

Bên cạnh đó, các ngành thuộc khối kỹ thuật y học và phục hồi chức năng như Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu và Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả được tích hợp chung vào ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, còn Quản lý bệnh viện chuyển về ngành Quản lý y tế.

Trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý và Truyền thông, danh mục mới ghi nhận sự thu gọn khi các ngành Quản trị thương hiệu hay Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được đưa về ngành Quản trị kinh doanh, ngành Digital marketing xếp vào Marketing.

Nhóm ngành Thương mại tiếp nhận hàng loạt tên gọi như Kinh doanh thời trang và dệt may, Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn để quy chuẩn về Kinh doanh thương mại.

Ở mảng Báo chí và Truyền thông, ngành Truyền thông chính sách được định hướng xếp vào nhóm Truyền thông đại chúng.

Đối với khối Máy tính, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật, ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính được chuyển giao vào Khoa học máy tính, Quản lý công nghệ thông tin xếp vào Công nghệ thông tin, đồng thời An toàn thông tin chính thức đổi tên thành An ninh mạng.

Nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ chứng kiến việc Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật chế tạo gom về Kỹ thuật cơ khí hoặc Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu chuyển vào Kỹ thuật hóa học, và Kỹ thuật dệt đổi tên thành Kỹ thuật dệt, may.

Trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng, các ngành Kiến trúc đô thị, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị được sắp xếp vào ngành Kiến trúc, trong khi các chuyên ngành hẹp như Kỹ thuật cấp thoát nước hay Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt được gom về phạm vi rộng hơn của ngành Kỹ thuật xây dựng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Nhân văn và Đào tạo giáo viên cũng được tinh gọn triệt để. Các ngành chuyên sâu thuộc khối sinh học như Động vật học, Côn trùng học, Thực vật học, Sinh học thực nghiệm đều quy về ngành Sinh học; các phân ngành vật lý và toán học được đưa về các ngành gốc Vật lý học và Toán học.

Trong khối nhân văn, các ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số như Khmer, H'Mông, Chăm, Jrai được tập trung về Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, các ngành lý luận và so sánh văn học xếp chung vào Văn học hoặc Văn học Việt Nam.

Đặc biệt, các ngành sư phạm ngoại ngữ đơn lẻ như Sư phạm Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn được quy chuẩn thành tên gọi chung là Sư phạm tiếng nước ngoài.

Về lộ trình thực thi và điều khoản chuyển tiếp, Bộ GD&ĐT quy định rõ đối với các khóa tuyển sinh trước 1/1/2027, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tổ chức đào tạo theo đúng thông tin tuyển sinh đã công bố.

Từ 1/1/2027, các trường sẽ chính thức tuyển sinh và cấp bằng theo tên gọi và mã ngành mới. Dù vậy, cơ sở đào tạo vẫn được bảo đảm quyền chủ động xây dựng nhiều chương trình đào tạo với các định hướng chuyên sâu khác nhau trong cùng một ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.