Hàng loạt ngành đổi tên trong tuyển sinh đại học 2027

Nhiều ngành đại học đổi tên

Từ ngày 12/10, Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học sẽ thay thế Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ có hiệu lực và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027.

Thông tư sẽ bổ sung, sắp xếp lại và đổi tên nhiều ngành đào tạo hiện có.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và thông tin được sắp xếp vào Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được sắp xếp vào Trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, các ngành như: Khoa học giáo dục; Lý luận và lịch sử giáo dục; Lý luận, Phương pháp và Công nghệ dạy học được sắp xếp vào ngành Giáo dục học.

Đối với lĩnh vực đào tạo giáo viên, ngành Sư phạm Tiếng Bana được sắp xếp vào ngành Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam. Đây là ngành được bổ sung mới.

Ngoài ra, các ngành Sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc... được sắp xếp vào Sư phạm tiếng nước ngoài.

Ở lĩnh vực sức khỏe, một số ngành cũng được sắp xếp lại như: Khoa học Y sinh thành Y khoa, Dược lý và dược lâm sàng thành Dược học; Phẫu thuật hàm mặt, Chỉnh hình răng mặt thành Răng - Hàm - Mặt; Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu được đưa vào Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Theo Thông tư 74, với những ngành được cập nhật tên và mã ngành mới trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư, các cơ sở đào tạo tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo tên và mã ngành mới từ ngày 1/1/2027.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước thời điểm này, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức đào tạo theo thông tin ngành học, tên gọi và mã ngành đã công bố tại thời điểm tuyển sinh.

Việc cập nhật tên, mã ngành từ năm 2027 áp dụng đối với các khóa tuyển sinh mới, không làm ảnh hưởng đến những khóa đã được tuyển sinh trước đó.

Theo quy định tại Thông tư 74, đối với các ngành đã được cập nhật tên ngành mới, mã ngành mới trong Danh mục ngành kèm theo Thông tư này, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức tuyển sinh và đào tạo với tên gọi mới và mã ngành mới từ ngày 1/1/2027.

Đối với các khóa tuyển sinh trước đó, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo cho theo quy định theo đúng thông tin tuyển sinh đã công bố khi tuyển sinh.

Vì vậy, khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, thí sinh dự tuyển đại học từ năm 2027 cần chủ động cập nhật danh mục ngành, đối chiếu tên ngành, mã ngành trong đề án tuyển sinh của từng trường để tránh nhầm lẫn giữa danh mục mới và thông tin của các khóa đã tuyển sinh trước đó.

Tuyển sinh đại học 2027 dự kiến còn 11 phương thức

Cùng với đổi tên nhiều ngành đào tạo, mùa tuyển sinh 2027, Bộ GDĐT dự kiến, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng ngành, chương trình đào tạo, từ năm 2027 dự kiến chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức và từ năm 2028 còn 1 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển.

Theo danh mục mã phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng từ năm 2027 do Bộ GDĐT công bố, tuyển sinh đại học sẽ gồm 11 phương thức. Con số này giảm 8 phương thức so với năm 2026, khi các trường được sử dụng 19 phương thức xét tuyển.

Cụ thể, 11 mã phương thức xét tuyển được Bộ GDĐT dự kiến như sau:

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, mỗi phương thức phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công bố rõ tiêu chí và sử dụng một thang điểm chung. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình.

Trong quá trình xây dựng, Bộ GDĐT sẽ đánh giá tác động, lắng nghe thí sinh, cơ sở đào tạo và chuyên gia trước khi ban hành.