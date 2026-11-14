Hàng loạt nền tảng của Microsoft gặp sự cố, hãng bác bỏ khả năng bị tấn công mạng

Sự cố Microsoft làm tê liệt hoạt động của hàng loạt doanh nghiệp và trường học trên thế giới. Ảnh minh họa

Rạng sáng 13/11 (giờ Việt Nam), hàng loạt dịch vụ của Microsoft đã gặp sự cố và không thể sử dụng một cách ổn định. Nhiều người dùng và doanh nghiệp phản ánh họ không thể sử dụng các nền tảng như Microsoft 365, Outlook, Teams, OneDrive hay trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot. Vụ việc cũng tác động đến các kết nối mà các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI và Anthropic sử dụng.

Theo Microsoft, đến 18h ngày 12/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), tập đoàn vẫn đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các máy chủ bị ảnh hưởng, trong khi một số dấu hiệu phục hồi ban đầu đã xuất hiện khi người dùng dần kết nối trở lại.

Dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector cho thấy số lượt báo cáo lỗi đối với Outlook đạt đỉnh khoảng 138.058 vào 13h cùng ngày, trước khi giảm xuống còn khoảng 34.490 vào buổi tối.

Đến 17h47, số lượt báo cáo sự cố với Microsoft 365 giảm còn gần 13.000, trong khi có 763 lượt báo cáo gặp khó khăn khi truy cập Teams.

Trước đó, Microsoft cho biết sự cố xảy ra khi một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống không thể xử lý lượng công việc tăng cao. Hãng khẳng định nguyên nhân không phải lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Tập đoàn cho biết các máy chủ đã được khôi phục bước đầu vẫn duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đang chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế và đẩy nhanh quá trình đưa những máy chủ còn lại trở lại hoạt động.

Microsoft cảnh báo người dùng có thể chỉ khôi phục quyền truy cập từng bước khi các ứng dụng kết nối trở lại.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động của một số doanh nghiệp và dịch vụ AI. OpenAI cho biết đang điều tra vấn đề liên quan đến các kết nối Microsoft, khiến những kết nối mới có thể bị gián đoạn và một số công cụ không hoạt động như mong đợi.

Trong khi đó, Anthropic xác nhận phát hiện sự cố từ một nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của công ty.

Đáng chú ý, hãng sản xuất xe tải điện Workhorse Group đã phải lùi thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 từ ngày 12/11 sang ngày 16/11, với lý do hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do sự cố Microsoft trên phạm vi toàn cầu.

Microsoft khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng. Thực tế, sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho các sự cố mất kết nối kỹ thuật số. Các cá nhân nên lưu trữ thông tin thiết yếu ngoại tuyến, trong khi các tổ chức phụ thuộc vào một nhà cung cấp kỹ thuật số cần có kế hoạch dự phòng hiệu quả.

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố quy mô lớn. Tháng trước, nền tảng điện toán đám mây Azure của tập đoàn cũng từng xảy ra gián đoạn, ảnh hưởng đến các phần mềm phục vụ công việc của Microsoft và hoạt động của nhiều ngành trên thế giới.

Sự cố này xảy ra sau một loạt các gián đoạn khác đối với dịch vụ của Microsoft trong năm nay. Vào tháng 1, Outlook và Teams đã ngừng hoạt động trong nhiều giờ, và vào tháng 8, Microsoft Outlook và Exchange Online cũng gặp sự cố do một bản cập nhật mã nguồn.