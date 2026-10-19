Hàng loạt món quà 'độc lạ', giá 'hạt dẻ' dành tặng phái nữ trong dịp 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) đang cận kề, trên thị trường bắt đầu bày bán rất nhiều mặt hàng quà tặng dành cho phái nữ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại nhiều siêu thị, cửa hàng và các sàn thương mại điện tử, cũng như trang mạng xã hội đang đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi và những món quà 'độc lạ', giá 'hạt dẻ' để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Không chỉ được mua các sản phẩm với giá ưu đãi mà khách hàng còn được nhận nhiều món quà tặng kèm hấp dẫn.

Nhiều chương trình giảm giá, tặng kèm đồ được tung ra chào đón ngày 20/10.

Theo chia sẻ của nhiều người bán hàng, bên cạnh các món quà truyền thống như hoa, giỏ trái cây, mỹ phẩm, váy,…thì dịp 20/10 năm nay xuất hiện thêm nhiều những món quà mới mẻ, thú vị và đặc biệt là giá cả phải chăng để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn.

"Thay vì bỏ tiền triệu ra để mua một lãng hoa hay những mặt hàng đắt đỏ thì ngày nay nhiều người tìm chọn những món quà tặng thiết thực, có thể dùng được và phục vụ nhu cầu của người được tặng. Có những người thích tặng một giỏ trái cây hay rau củ, vừa mang tính thẩm mĩ mà cũng có thể ăn được nhưng có những người lại thích tặng đồ công nghệ, những sản phẩm có giá trị cao như vàng, kim cương. Tùy theo sở thích và nhu cầu của mỗi người có thể lựa chọn món đồ ưng ý để tặng những người phụ nữ thân yêu của mình, quan trọng là ở tấm lòng", chị Thanh Thảo (chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Những bó rau củ được ưa chuộng làm quà tặng trong dịp 20/10.

Theo các chuyên gia, hiện nay, thị trường quà tặng dịp 20/10 ngày càng phong phú với nhiều phân khúc giá và hình thức mua sắm khác nhau, từ các cửa hàng truyền thống đến sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Sự đa dạng này mang đến nhiều lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để mỗi món quà được chuẩn bị phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cân nhắc ngân sách, tìm hiểu kỹ chất lượng hàng hóa và chú trọng đến sở thích của người nhận vẫn để món quà vừa thiết thực, vừa thể hiện được sự quan tâm trong Ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10.

Một số món quà 'độc lạ' dịp 20/10 người tiêu dùng có thể tham khảo:

Giỏ trái cây nhỏ xinh luôn là sự lựa chọn hàng đầu về quà tặng trong các dịp lễ.

Giỏ trứng gà chưa đến 200.000 đồng đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Gấu bông

Bó gấu bông được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Một món quà mang giá trị cao được nhiều người quan tâm.

Với nhiều người, tặng bó rau củ, hoa quả vừa đảm bảo tính thẩm mĩ vừa có thể sử dụng được.